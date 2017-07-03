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Россиянин выбил из Уимблдона третью ракетку мира
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл швейцарца Стэна Вавринку в первом круге Уимблдона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Матч прошел в понедельник, 3 июля, в Лондоне. Медведев одержал победу в четырех сетах — 6:4, 3:6, 6:4, 6:1. Спортсмены провели на корте два часа и 12 минут.
Во втором круге россиянин встретится с представителем Бельгии Рубеном Бемельмансом, который оказался сильнее немца Томми Хааса.
Медведев занимает 49-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Вавринка идет третьим. Лидером рейтинга является британец Энди Маррей.
Уимблдон-2017 проходит в Лондоне с 3 по 15 июля. Призовой фонд — 41 миллион долларов. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.
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Во втором круге россиянин встретится с представителем Бельгии Рубеном Бемельмансом, который оказался сильнее немца Томми Хааса.
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