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Россиянин выбил из Уимблдона третью ракетку мира

04.07.2017 10:57 — Разное | Tut.by  
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл швейцарца Стэна Вавринку в первом круге Уимблдона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».


Даниил Медведев. Фото: Reuters

Матч прошел в понедельник, 3 июля, в Лондоне. Медведев одержал победу в четырех сетах — 6:4, 3:6, 6:4, 6:1. Спортсмены провели на корте два часа и 12 минут.

Во втором круге россиянин встретится с представителем Бельгии Рубеном Бемельмансом, который оказался сильнее немца Томми Хааса.

Медведев занимает 49-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Вавринка идет третьим. Лидером рейтинга является британец Энди Маррей.

Уимблдон-2017 проходит в Лондоне с 3 по 15 июля. Призовой фонд — 41 миллион долларов. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

 
 
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Во втором круге россиянин встретится с представителем Бельгии Рубеном Бемельмансом, который оказался сильнее немца Томми Хааса.

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