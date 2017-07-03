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Сюжет Фантастических тварей-2 "слили" в Сеть

04.07.2017 10:57 — Разное | Tut.by  
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Компания Warner Bros. обнародовала в Сети подробности сюжета «Фантастических тварей — 2». Действие будущего фильма будет происходить в 1927 году, спустя несколько месяцев после событий, показанных в первом фильме.


По сюжету молодой Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) объединится с главным героем первого фильма Ньютом Скамандером (Эдди Редмэйн) для поимки темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда (Джонни Депп). Последний, согласно сюжету «Фантастических тварей», смог сбежать.

Известно также, что в будущей ленте появятся и другие персонажи, среди которых Лета Лестрейндж (Зои Кравиц) и Тезеус Скамандер (Каллум Тернер), брат Ньюта.

Премьера запланирована на 16 ноября 2018 года.

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Действие сиквела происходит в 1927 году, спустя несколько месяцев после событий первого фильма.

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