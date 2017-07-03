В Столбцовском районе VW не пропустил Citroen: пострадали пятеро, в том числе 2-летний ребенок

Пять человек получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло 30 июня, около 12.35, в Столбцовском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

По информации ГАИ, 28-летний водитель Volkswagen Golf при выезде со второстепенной дороги на главную (трассу Першаи — Ивенец — Несвиж) не пропустил Citroen Xantia и совершил с ним столкновение. После удара VW выбросило в кювет, где он опрокинулся.

В результате ДТП водитель и 26-летняя пассажирка VW, а также 29-летний водитель Citroen, его жена и 2-летняя дочь получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По факту аварии проводится проверка. Известно, что в момент ДТП ребенок находился на руках у матери, детского автокресла в автомобиле не было.