﻿ Квентин Тарантино обручился с израильской певицей, которая моложе будущего супруга на 21 год. 21.by
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Квентин Тарантино обручился с израильской певицей, которая моложе будущего супруга на 21 год

04.07.2017 11:13 — Разное | Tut.by  
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Режиссер Квентинт Тарантино сделал предложение руки и сердца израильской певице и модели Даниэле Пик. Для 54-летнего создателя лент «Криминальное чтиво» и «Убить Билла» этот брак станет первым.


Даниэла моложе своего будущего супруга на 21 год. Пик дала согласие на брак с режиссером 30 июня в Лос-Анджелесе.

«Это правда. Мы очень счастливы и взволнованы», — отметила избранница Тарантино.


Квентин и Даниэла познакомились в Израиле в 2009 году, куда режиссер прибыл, чтобы представить зрителям свой фильм «Бесславные ублюдки». Уже через две недели после знакомства Пик отправилась сопровождать Тарантино на кинофестиваль в Лос-Анджелес.

Ранее пресса многократно приписывала Тарантино роман с Умой Турман, которая, по признаниям самого режиссера, является его любимой актрисой и музой. Ума и Квентин появлялись вместе на многих мероприятиях, в частности — на красной дорожке Каннского фестиваля в 2014 году. Также портрет Умы Турман по-прежнему красуется на заставке официальной страницы Тарантино в «Фейсбуке».

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Теги: знакомства
 
 
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