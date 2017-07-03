Квентин Тарантино обручился с израильской певицей, которая моложе будущего супруга на 21 год

Режиссер Квентинт Тарантино сделал предложение руки и сердца израильской певице и модели Даниэле Пик. Для 54-летнего создателя лент «Криминальное чтиво» и «Убить Билла» этот брак станет первым.





Даниэла моложе своего будущего супруга на 21 год. Пик дала согласие на брак с режиссером 30 июня в Лос-Анджелесе.

«Это правда. Мы очень счастливы и взволнованы», — отметила избранница Тарантино.





Квентин и Даниэла познакомились в Израиле в 2009 году, куда режиссер прибыл, чтобы представить зрителям свой фильм «Бесславные ублюдки». Уже через две недели после знакомства Пик отправилась сопровождать Тарантино на кинофестиваль в Лос-Анджелес.

Ранее пресса многократно приписывала Тарантино роман с Умой Турман, которая, по признаниям самого режиссера, является его любимой актрисой и музой. Ума и Квентин появлялись вместе на многих мероприятиях, в частности — на красной дорожке Каннского фестиваля в 2014 году. Также портрет Умы Турман по-прежнему красуется на заставке официальной страницы Тарантино в «Фейсбуке».

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