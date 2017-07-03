В Минске легковушка насмерть сбила пешехода

Смертельный наезд произошел 30 июня, в 01.15. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минска.

По предварительной информации, 55-летний водитель Dacia Logan ехал по улице Плеханова со стороны улицы Горовца в направлении проспекта Рокоссовского. Около дома № 42 он совершил наезд на переходившего дорогу вне пешеходного перехода мужчину.

В результате ДТП пешеход получил тяжелейшие травмы и был доставлен в больницу, где в 04.20 умер.