Вместо танков троллейбус без рогов - как прошло 3 июля в Гродно

Большой парад в День Независимости с участием трудовых коллективов и военных прошел в центре Гродно 3 июля.

Праздничные мероприятия начались в 10 утра с митинга и возложения цветов к Вечному огню в парке Жилибера. Затем горожане увидели шествие и концерт от Гродненского гарнизона и большой гражданский парад. По улице Дзержинского прошли представители трудовых коллективов различных предприятий и организаций города. Каждый по-своему показал, почему у них есть повод гордиться страной.

Например, отдел образования собрал детишек, которые везли за собой машинки белорусского производства. ГрГУ представляли студентов разных национальностей, которые несли в руках с десяток белорусских флагов.

Впереди команды училища олимпийского резерва шел серебряный призер Олимпиады в Рио Иван Тихон. В шествии участвовали актеры, спасатели, и даже невесты, за которыми ехал большой белый лимузин.

Вместо военной техники горожанам показали служебные автомобили. В автоколонне, проследовавшей по центральной улице, были машины МЧС, ГАИ, скорой помощи, Горгаза. Проехался даже один из бесконтактных троллейбусов, покупка которых в прошлом году стала причиной особой гордости в областном центре.

Военная техника в центре Гродно тоже была, но никуда не ехала. Выставочная площадка разместилась рядом с площадью Ленина. Здесь стояли С-300, "Гвоздика", реактивная система залпового огня "Град", различное оружие. Было сложно понять, кого она больше привлекает — взрослых или детей.

Площадь Ленина на день превратилась в большую спортивную площадку. Здесь можно было поиграть в волейбол, настольный теннис, поучаствовать в соревнованиях. Здесь же разместилась фотозона известных гродненских спортсменов. Каждый желающий мог сфотографироваться и получить автограф от команды хоккейного "Немана", который в нынешнего году получил звание чемпиона Беларуси.

В парке Жилибера развлекались дети. Для них провели конкурс рисунков на асфальте, по плетению косичек у пони. На Советской площади развернулся большой ресторан под открытым небом и концертная площадка.

Вечером гулянья переместились на окраину города. Возле Кургана Славы прошел концерт, который закончился в 23.00 праздничным салютом.