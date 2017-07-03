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Вместо танков троллейбус без рогов - как прошло 3 июля в Гродно
04.07.2017 11:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Большой парад в День Независимости с участием трудовых коллективов и военных прошел в центре Гродно 3 июля.
Праздничные мероприятия начались в 10 утра с митинга и возложения цветов к Вечному огню в парке Жилибера. Затем горожане увидели шествие и концерт от Гродненского гарнизона и большой гражданский парад. По улице Дзержинского прошли представители трудовых коллективов различных предприятий и организаций города. Каждый по-своему показал, почему у них есть повод гордиться страной.
Например, отдел образования собрал детишек, которые везли за собой машинки белорусского производства. ГрГУ представляли студентов разных национальностей, которые несли в руках с десяток белорусских флагов.
Впереди команды училища олимпийского резерва шел серебряный призер Олимпиады в Рио Иван Тихон. В шествии участвовали актеры, спасатели, и даже невесты, за которыми ехал большой белый лимузин.
Вместо военной техники горожанам показали служебные автомобили. В автоколонне, проследовавшей по центральной улице, были машины МЧС, ГАИ, скорой помощи, Горгаза. Проехался даже один из бесконтактных троллейбусов, покупка которых в прошлом году стала причиной особой гордости в областном центре.
Военная техника в центре Гродно тоже была, но никуда не ехала. Выставочная площадка разместилась рядом с площадью Ленина. Здесь стояли С-300, "Гвоздика", реактивная система залпового огня "Град", различное оружие. Было сложно понять, кого она больше привлекает — взрослых или детей.
Площадь Ленина на день превратилась в большую спортивную площадку. Здесь можно было поиграть в волейбол, настольный теннис, поучаствовать в соревнованиях. Здесь же разместилась фотозона известных гродненских спортсменов. Каждый желающий мог сфотографироваться и получить автограф от команды хоккейного "Немана", который в нынешнего году получил звание чемпиона Беларуси.
В парке Жилибера развлекались дети. Для них провели конкурс рисунков на асфальте, по плетению косичек у пони. На Советской площади развернулся большой ресторан под открытым небом и концертная площадка.
Вечером гулянья переместились на окраину города. Возле Кургана Славы прошел концерт, который закончился в 23.00 праздничным салютом.
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В праздничной колонне прошло несколько тысяч горожан, а вместо танков и БМП ехали машины МЧС, Горгаза, лимузин, байкеры и даже бесконтактный троллейбус.
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