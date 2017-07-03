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Организатор "Вольнага паветра" отменил фестиваль из-за плохого спроса на билеты

04.07.2017 11:27 — Разное | Tut.by  
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Владелец хутора «Шабли» и директор одноименного концертного агентства Владимир Шаблинский отменил фестиваль «Вольнае паветра», запланированный на 15 июля. Свое решение он объяснил плохим спросом на билеты.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

3 июля Владимир Шаблинский написал в Facebook, что фестиваль «Вольнае паветра» отменяется. По его словам, люди, купившие билеты, смогут попасть по ним на акустический концерт Сергея Михалка, который пройдет в «Шабли» 8 июля, или сдать их в «Театрально-концертной кассе» на улице Калинина в Минске.

Владимир Шаблинский объяснил TUT.BY, что отменил «Вольнае паветра» из-за экономических причин: до точки окупаемости нужно было продать в 10 раз больше билетов, чем было продано.

— 8 июля у нас будет акустический концерт Сергея Михалка, а 15-го должен был быть фестиваль «Вольнае паветра». Мы поставили два мероприятия с разницей в неделю, потому что последнее почти десятилетие у нас в Малом Запрудье (деревня, где расположен хутор «Шабли». — Прим. TUT.BY) середина лета была максимально сухим сезоном. Безусловно, с точки зрения маркетинга нам бы нужно было разносить эти мероприятия — одно в начало лета, другое в конец — потому что у нас есть постоянная публика, и в нынешней экономической ситуации эта публика проголосовала рублем за концерт Михалка, но не проголосовала за «Вольнае паветра». У нас, если мы будем его проводить, предполагаются значимые убытки. Я как учредитель предприятия не готов на это идти, поэтому я принял решение отменить фестиваль.

На «Вольным паветры» должны были выступить группы Yegor Zabelov Trio, The Superbullz, PomidorOff. Второй частью должна была стать программа «Народны альбом».

 
Теги: Минск
 
 
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Владелец хутора "Шабли" и директор одноименного концертного агентства Владимир Шаблинский отменил фестиваль "Вольнае паветра".

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