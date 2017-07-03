|
Организатор "Вольнага паветра" отменил фестиваль из-за плохого спроса на билеты
Владелец хутора «Шабли» и директор одноименного концертного агентства Владимир Шаблинский отменил фестиваль «Вольнае паветра», запланированный на 15 июля. Свое решение он объяснил плохим спросом на билеты.
3 июля Владимир Шаблинский
Владимир Шаблинский объяснил TUT.BY, что отменил «Вольнае паветра» из-за экономических причин: до точки окупаемости нужно было продать в 10 раз больше билетов, чем было продано.
— 8 июля у нас будет акустический концерт Сергея Михалка, а 15-го должен был быть фестиваль «Вольнае паветра». Мы поставили два мероприятия с разницей в неделю, потому что последнее почти десятилетие у нас в Малом Запрудье (деревня, где расположен хутор «Шабли». — Прим. TUT.BY) середина лета была максимально сухим сезоном. Безусловно, с точки зрения маркетинга нам бы нужно было разносить эти мероприятия — одно в начало лета, другое в конец — потому что у нас есть постоянная публика, и в нынешней экономической ситуации эта публика проголосовала рублем за концерт Михалка, но не проголосовала за «Вольнае паветра». У нас, если мы будем его проводить, предполагаются значимые убытки. Я как учредитель предприятия не готов на это идти, поэтому я принял решение отменить фестиваль.
На «Вольным паветры» должны были выступить группы Yegor Zabelov Trio, The Superbullz, PomidorOff. Второй частью должна была стать программа «Народны альбом».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владелец хутора "Шабли" и директор одноименного концертного агентства Владимир Шаблинский отменил фестиваль "Вольнае паветра".
|
Архив (Разное)
Комментарии