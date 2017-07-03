Программист тайно автоматизировал всю работу и трудится по несколько часов в неделю

На прошлой неделе в сообществе англоязычных программистов развернулась дискуссия о том, насколько этично автоматизировать свою деятельность тайком от руководства. Обсуждение началось с анонимной публикации на сайте Stack Overflow , на нее обратило внимание издание Business Insider .



Фото: Hillary / flickr.com

Программист под ником IDrinkandIKnowThings рассказал, что работает с устаревшей системой. В его обязанности входит ввод данных, которые он получает в электронных таблицах. Ручная работа настолько утомительна, что в ней несложно допустить ошибку, поэтому сперва он вводит данные, а после результат проверяют аналитики. Также ему нужно поддерживать работоспособность системы, «в основном это просто написание кучи SQL-скриптов».

Сотрудник соглашается, что это «почти самая скучная работа в мире», однако платят, по его словам, прилично. К тому же он может работать удаленно и присматривать за своим сыном.

Программист занимается этим 18 месяцев. Полгода назад он написал скрипт, который работает с таблицами вместо него. В итоге объем работы, на который у прошлого сотрудника уходил целый месяц, программа выполняет примерно за 10 минут.

Начальству о самодельной программе сотрудник не рассказывает. Он запускает скрипт примерно раз в неделю и специально допускает несколько ошибок, чтобы для проверяющих данные выглядели так, будто их вводили вручную. По его словам, теперь на работу он тратит один-два часа в неделю, получая полную заработную плату.

«Мне действительно нравится свободное время, но насколько это этично? — задается вопросом IDrinkandIKnowThings. — Я не обманываю компанию. Руководство никогда не заявляло, что недовольно моей работой, они действительно получают именно то, что хотят от меня».

Большинству комментаторов Stack Overflow это поведение показалось неэтичным, один пользователь назвал это «надувательством работодателя». Один из комментаторов рассказал, как попал в такую же ситуацию, автоматизировал ввод данных и рассказал начальству. В итоге его перевели в отдел, «который соответствовал его талантам и способностям».

А вот на площадке Hacker News большинство пользователей поддержало программиста. По их мнению компания получает то, за что она платит, неважно сколько времени это отнимает у работника. К тому же во многих областях автоматизацию работы поощряют. Например, в системном администрировании никого не смущает то, что сотрудник прохлаждается на рабочем месте, если в достаточной степени автоматизировал процессы.