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МЧС показало, как извлекали человека из-под грунта в Барановичах

04.07.2017 11:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По информации МЧС Беларуси, инцидент произошел накануне вечером в райцентре. На мужчину 1971 года рождения, копавшего траншею на приусадебном участке, обвалился грунт.

В результате пострадавший оказался полностью засыпан землей. Спасатели, прибывшие на место происшествия, сумели освободить мужчину.

Как отметили в МЧС, пострадавшего увезла скорая помощь, с диагнозом "синдром сдавливания" он был помещен в больницу.

 
 
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Сотрудники экстренной службы извлекли человека, на которого обрушился грунт, в Барановичах. Смотрите кадры с места происшествия.

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