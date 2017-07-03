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МЧС показало, как извлекали человека из-под грунта в Барановичах
04.07.2017 11:27 — Разное | Sputnik Беларусь
По информации МЧС Беларуси, инцидент произошел накануне вечером в райцентре. На мужчину 1971 года рождения, копавшего траншею на приусадебном участке, обвалился грунт.
В результате пострадавший оказался полностью засыпан землей. Спасатели, прибывшие на место происшествия, сумели освободить мужчину.
Как отметили в МЧС, пострадавшего увезла скорая помощь, с диагнозом "синдром сдавливания" он был помещен в больницу.
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Сотрудники экстренной службы извлекли человека, на которого обрушился грунт, в Барановичах. Смотрите кадры с места происшествия.
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