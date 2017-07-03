МЧС показало, как извлекали человека из-под грунта в Барановичах

По информации МЧС Беларуси, инцидент произошел накануне вечером в райцентре. На мужчину 1971 года рождения, копавшего траншею на приусадебном участке, обвалился грунт.

В результате пострадавший оказался полностью засыпан землей. Спасатели, прибывшие на место происшествия, сумели освободить мужчину.

Как отметили в МЧС, пострадавшего увезла скорая помощь, с диагнозом "синдром сдавливания" он был помещен в больницу.