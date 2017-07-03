В IAAF получили доказательства влияния уровня мужских гормонов на результаты спортсменок

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) получила новые доказательства, которые помогут оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о блокировке правила гиперандрогенизма, по которому к стартам не допускались спортсменки с повышенным содержанием мужских гормонов. Об этом сообщает пресс-служба IAAF.

Осенью 2014 года IAAF дисквалифицировала на неопределенный срок спринтера из Индии Дути Чанд на основании гендерного теста — в ее анализах было обнаружено повышенное содержание мужского гормона тестостерона.

Еще ранее, в 2011 году IAAF вводила правила, согласно которым спортсменки с высоким уровнем мужских гормонов должны были пройти специальное обследование. В результате чего известная южноафриканская бегунья Кастер Семеня вынуждена была пропустить год после победы на чемпионате мира 2009 года, а затем прибегать к медикаментозной коррекции уровня тестостерона. В итоге результаты спортсменки заметно упали.

Но в 2015 году Спортивный арбитражный суд по иску другой спортсменки, Дути Чанд, испытывавшей схожие проблемы, постановил, что требование IAAF незаконно. По итогам слушания этого дела суд принял промежуточное решение приостановить на два года действие правила гиперандрогенизма в связи с недостаточной научной доказательной базой и допустить бегунью к стартам. Также CAS дал IAAF два года на то, чтобы предоставить научные доказательства того, что у женщин существует прямая зависимость результатов от уровня мужских гормонов в организме, либо разработать новые стандарты гендерных тестов.

В Британском журнале спортивной медицины в понедельник была опубликована статья с результатами исследования проблемы гиперандрогенизма. Оно, в частности, показало, что в определенных случаях спортсменки с высоким уровнем тестостерона получают конкурентное преимущество от 1,8% до 4,5% по сравнению со спортсменками с более низким уровнем тестостерона.

В исследовании были проанализированы на концентрацию андрогенов 2127 проб крови, полученные от спортсменов, участвовавших в чемпионатах мира 2011 и 2013 годов.

В IAAF подчеркнули, что продолжат сбор доказательств по данному делу для повторного рассмотрения в суде, но данный процесс никак не отразится на участии спортсменок в чемпионате мира, который пройдет в августе 2017 года в Лондоне.