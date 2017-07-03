Экологи: Балтика может стать озером и изменить весь климат Европы

МИНСК, 4 июл — Sputnik. В Латвии с размахом отметили День моря — и это оказалось не только поводом для радости, но возможностью поговорить о проблемах Балтийского моря. Эколог латвийского отделения Всемирного фонда природы (WWF) Элина Колате рассказала Sputnik Латвия о проблемах Балтики, которых у нее, как оказалось, целое море.



© Фото: Facebook / Александр Гуськов Всемирный день ветра: ветра определяют погоду и температуру

Водоросли, опасные для всех

На Балтике падает уровень солености, меняют свои направления течения, повышается температура воды. Когда летом вода на Балтике прогревается до 20 градусов, поверхность моря аномально быстро зарастает опасными водорослями до глубины в несколько метров. У человека, искупавшегося "в водорослях", может появиться раздражение кожи и слизистой, повыситься температура. Может дойти даже до судорог и обморока.

Конечно, не во всех местах на Балтике нельзя купаться, а только там, где четко видны эти "хлопья". Если заметили муть, то полезнее поблизости не входить в воду.

Раньше такие водоросли всегда были бедой пресных озер, где вода стоячая. Но и Балтийское море теперь все больше напоминает по своим биологическим и гидрологическим показателям озеро. К слову, в древности Балтика и была озером, пока в результате землетрясений не оказался пробит проход в Северное море. С одной стороны, между морями и происходит постепенный обмен воды, но на Балтике полный цикл составляет более 25 лет, что совсем медленно. И вовсе не случайно рыбаки и моряки прямо называют нашу Балтику — озером…



© Sputnik / Виктор Толочко "Зеленые" войны: прибыль от нашей жалости просчитана заранее

Глобальное потепление или похолодание?

Поскольку повышается температура в море, вода активнее испаряется. Море мелеет, но при этом в регионе становится более сыро. Ситуацию усугубляют и глобальные процессы изменения климата. На Балтике выпадает больше осадков. Заметили, что даже зимой у нас теперь намного чаще идет дождь, а не снег?

И температура в регионе выравнивается. Экологи вовсе не шутят, говоря, что вскоре уже не будет зимы и лета, а наступит сплошная осень с коротким перерывом на весну. Но не стоит думать, что если в регионе в целом становится более сыро, значит, начнет расти уровень моря. Оно из-за обилия "пресных осадков" все больше станет напоминать озеро. О том, какие перспективы ждут Балтийское море и весь климат региона читайте на Sputnik Латвия .