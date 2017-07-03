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Встреча с Бушарди на тему: "Изменения в закон о вынужденной миграции"
04.07.2017 12:09 — Разное | Sputnik Беларусь
В июле вступила в силу уже четвертая редакция закона о вынужденной миграции. В законе отражаются последние тенденции вынужденной миграции в Беларусь: конфликтная ситуация в Украине, война на Ближнем Востоке и т.д. Подробности о том, какую помощь в получении медицинского обслуживания, вариантов трудоустройства и учебы предлагает новая редакция закона, расскажет:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 5 июля, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В среду, 5 июля, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам...
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