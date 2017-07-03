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Видеофакт: панда застряла в баскетбольном кольце в зоопарке Китая
04.07.2017 11:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Необычный случай произошел в одном из китайских зоопарков. Детеныш панды решил проверить, "у кого узкие норы", и застрял в баскетбольном кольце.
Однако маленький медвежонок не сдался и все же попытался пролезть сквозь узкое кольцо с сеткой. Стоит отметить, что это у него получилось — панда приземлилась головой вниз. При этом трюк, видимо, так понравился медвежонку, что он решил его повторить.
В то же время другая панда находилась совсем рядом на качелях, и ей были не интересны "подвиги" сородича, так как раскачиваться, видимо, для нее было более приятным занятием.
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Ролик с маленькой пандой, которая пыталась пролезть через баскетбольное кольцо, покоряет просторы интернета. Смотрите на видео, как вел себя медвежонок.
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