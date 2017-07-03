Нематериальные ценности: как продают недвижимость за биткоины

Криптовалюта — цифровые деньги, защищенные от подделки с помощью сложной системы шифрования. Ее основной счетной единицей является коин (от английского coin — монета). Криптовалюта не существует в материальном виде и не подкреплена никакими физическими активами, только верой пользователей в ее покупательную способность.



Фото: imago stock&people / Global Look

Первой криптовалютой стал появившийся в 2009 году биткоин. Во всем мире криптовалюта признана и пользуется спросом у инвесторов. Доверие к цифровой валюте настолько велико, что ее стали использовать для сделок с таким дорогим активом, как недвижимость.

Ключевые сделки с недвижимостью в истории биткоина — в обзоре «РБК Недвижимости».



Дом в Канаде (Фото: imagebroker/Egmont Strigl/Global Look)

Самый ранний кейс продажи жилья за криптовалюту зафиксирован в марте 2013 года. Гражданин Канады выставил на продажу свой дом на небольшом земельном участке за 405 тыс. канадских долларов (385 тыс американских долларов) с возможностью заплатить биткоинами. По состоянию на март 2013 года один биткоин стоил примерно 45 долларов. То есть дом обошелся бы покупателю в 8,5 тысячи биткоинов. Как пояснил собственник местным СМИ, виртуальная валюта ему была нужна для развития собственных интернет-проектов.



Вилла в Израиле (Фото: Cryptocoins news)

Первым случаем продажи элитной недвижимости можно считать сделку с виллой в Израиле, которую в конце 2014 года владелец выставил на продажу за 5 тыс. биткоинов (около 3 млн долларов), сообщает американский новостной телеканал CNBC. Вилла имеет семь больших спален, пять ванных комнат, сейф, зал и открытый отапливаемый бассейн с джакузи в тени тропических пальм, сказано в заметке на сайте. В районе, где находится вилла, проживают многие знаменитые и влиятельные люди, например премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху или совладелец московского аэропорта Домодедово Валерий Коган.



Офис агентства недвижимости (Фото: Bitcoinist.com)

В феврале 2015 года британский оператор недвижимости Re/Max начал принимать криптовалюту в качестве оплаты за аренду недвижимости, сообщает Re/Max в своем блоге. Основные объекты компании Re/Max — офисные здания в центре Лондона, уточняет портал, поэтому этот случай — первый кейс использования криптовалюты для оплаты коммерческой недвижимости.



Вилла в Швейцарии (Фото: villa-in-ascona.com)

Недавно недвижимость впервые была выставлена на продажу за биткоины в Швейцарии, сообщает интернет-журнал о криптовалюте Froklog. В то время как Швейцария очень открыта к криптовалюте, рынок недвижимости остается в стороне от этой технологии, передает журнал слова Штефана Кристиани, представителя владельца продаваемой виллы. Из-за нестабильности биткоина цена виллы не может быть фиксированной и будет меняться в зависимости от рыночного курса криповалюты, отметил Кристиани.



Поселок в Подмосковье (Фото: М9 Development)

В России первым девелопером, который заявил о продаже недвижимости за криптовалюту, стала компания М9 Development. Компания разместила рекламу о продаже в социальных сетях 16 июня 2017 года. В интервью интернет-газете Znak управляющий партнер компании Максим Морозов рассказал, что М9 готова продавать коттеджи в одном из поселков на Новорижском шоссе за биткоины. Стоимость одного дома площадью 206 кв. м оценивается в 81 биткоин (около 237,6 тысячи долларов), дом размером 145 кв. м обойдется в 64 биткоина (188 тысяч долларов.), а 115 кв. м можно приобрести за 55 биткоинов (158 тысяч долларов). Курс биткоина подвержен колебаниям, поэтому рублевую стоимость недвижимости приходится корректировать каждый день, сообщил бизнесмен. Поскольку в России нет законодательства, регулирующего налогообложение криптовалюты, М9 наняла международную юридическую компанию, которая разработала структуру сделки с учетом особенностей российского правового поля.