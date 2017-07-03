Во время последних тестов американцы показали на что способен их самый совершенный и самый дорогой истребитель F-35. Боевая машина провела несколько выстрелов ракетами AIM-9x, находясь в перевернутом состоянии.

Как отмечают военные, это должно было продемонстрировать возможности самолета в самых сложных условиях.









Напомним, совсем недавно F-35 уже демонстрировал свою маневренность на авиасалоне Ле-Бурже в Париже. Смотрите здесь видео его выступления .