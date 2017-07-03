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Картинка дня: сверхдорогой F-35 стреляет "вверх ногами"
Во время последних тестов американцы показали на что способен их самый совершенный и самый дорогой истребитель F-35. Боевая машина провела несколько выстрелов ракетами AIM-9x, находясь в перевернутом состоянии.
Как отмечают военные, это должно было продемонстрировать возможности самолета в самых сложных условиях.
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Это "демонстрирует максимальные возможности самолета".
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