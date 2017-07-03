Страховой стаж военным и ухаживающим за инвалидами снизят с 1 августа

Указ президента, обеспечивающий снижение страхового стажа для некоторых категорий населения, вступит в силу 1 августа, сообщает Минтруда.



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Напомним, 29 июня июня Александр Лукашенко подписал № 233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан». Указом предусмотрено уменьшение продолжительности стажа работы с уплатой таких взносов для граждан, которые осуществляли уход за инвалидом I группы либо ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за лицами, достигшими 80-летнего возраста. Данная категория граждан будет иметь право на трудовую пенсию по возрасту при наличии не менее 10 лет страхового стажа и общего стажа работы не менее 40 лет у мужчин и 35 лет у женщин.

Продолжительность стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов также уменьшается для граждан, которые длительное время (не менее 10 календарных лет) проходили военную службу (службу в военизированных организациях), но не имеют права на пенсию по законодательству о пенсионном обеспечении военнослужащих. Право на трудовую пенсию по возрасту предусмотрено предоставить этой категории граждан при наличии не менее 10 лет страхового стажа и общего стажа работы не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

Указ вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем официального

опубликования. Как пояснили в Минтруда, данный документ появился на Национальном правовом интернет-портале 1 июля. Следовательно, в силу он вступает с 1 августа 2017 года.

Эксперты оценили изменения, предусмотренные указом, «в целом положительно», однако обратили внимание, что страховой стаж не сократили для женщин, которые находятся в декретном отпуске:

— В страховой стаж не включены периоды ухода за ребенком, эта проблема не решена указом. Несправедливо не засчитывать эти периоды при назначении пенсии. Об этом говорил комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, который обеспокоен тем, что время, потраченное на опеку детей или родственников, не отражается в пенсионных пособиях, — говорит координатор юридических программ Белорусского Хельсинкского комитета Дмитрий Черных.

О том, что проблема страхового стажа для военнослужащих должна быть решена, заявил 10 марта Александр Лукашенко на совещании по итогам деятельности правоохранительных органов в 2016 году и вопросам оптимизации правоохранительной и судебной систем.

Напомним, что сегодня требуемый страховой стаж для начисления трудовой пенсии составляет 16 лет и постепенно повышается (ежегодно на 6 месяцев) до достижения 20 лет (к 2025 году).

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