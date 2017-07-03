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Синоптики рассказали о погоде на июль

04.07.2017 12:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июл — Sputnik. Погода в июле в Беларуси ожидается в рамках климатической нормы, но местами будет неустойчивой, рассказала Sputnik во вторник главный синоптик республиканского Гидрометцентра Светлана Рыбакова.

Синоптики рассказали о погоде на июль
© Sputnik Евгения Новоженина
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Июль в Беларуси традиционно — самый теплый и влажный месяц, однако погода бывает переменчивой. Как вспомнили в Гидромете, самый жаркий июль был в республике в 2010 году — тогда средняя температура почти на пять градусов превышала норму. Самым холодным был месяц в 1979 — в среднем температура тогда составила лишь +14,4°С.

Как отметили собеседники Sputnik, несмотря на заметное похолодание в начале месяца, в целом июль в этом году будет в пределах нормы, а, возможно, и на градус теплее обычных значений.

"Потепление начнется уже с конца первой декады июля. Во второй и третьей декаде мы ожидаем достаточно теплую погоду, хотя без временных похолоданий и не обойдется", — отметили в Гидрометцентре.

По словам Рыбаковой, для июля характерен и неустойчивый температурный фон: поэтому теплые дни могут сменяться прохладными. К концу июля на юго-западе Беларуси синоптики прогнозируют и возможность установления 30-градусной жары на несколько дней.

А вот та жара, которая сейчас доставила немало хлопот Центральной Европе, до Беларуси не доберется.

Как добавили в Гидрометцентре, в июле по республике пройдут дожди и грозы, а в целом месяц может быть чуть более влажным, чем в среднем. Однако, заверили собеседники агентства, самые дождливые дни уже позади.

 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на похолодание в начале июля, в целом синоптики прогнозируют среднюю температуру в месяце на градус выше обычной.

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