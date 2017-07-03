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На линии огня: лесные пожары в Монголии идут в сторону Китая

04.07.2017 12:34 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Пожары в Монголии бушуют с конца мая — ликвидацией массовых возгораний лесов занимались как монгольские, так и китайские спасатели, чьей территории угрожал огонь.

Как правило пожары охватывают тысячи гектаров лесных массивов, к ликвидации пожаров привлекаются тысячи человек, в том числе экстренные службы и лесничества.

 
 
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Лесные пожары, которые начались в Монголии, постепенно распространяются на граничащий со страной Китай. Смотрите на видео, как выглядит пожар с высоты.

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