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В Бресте ГАИ задержала водителя фуры с 2,7 промилле
В Бресте инспекторы задержали очень пьяного водителя фуры. Об этом сообщили в ГАИ региона.
Инцидент произошел 3 июля. В 22.15 в ГАИ позвонил житель областного центра и сообщил, что по трассе М1 в сторону Бреста едет фура DAF, которой управляет, предположительно, пьяный водитель. Экипаж ГАИ незамедлительно выдвинулся в указанном направлении и около 22.30 задержал на улице Коммерческой водителя большегруза.
Выяснилось, что фурой управлял 37-летний брестчанин. По внешним признакам он был очень пьян. Его отвезли на медосвидетельствование, которое показало 2,7 промилле алкоголя.
В отношении нарушителя инспекторы составили административный протокол по ч. 1 ст. 18.16 КоАП. Теперь он будет лишен права управления на три года и заплатит крупный штраф. Автомобиль поместили на штрафстоянку.
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В отношении нарушителя инспекторы составили административный протокол по ч. 1 ст. 18.16 КоАП. Теперь он будет лишен права управления на три года и заплатит крупный...
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