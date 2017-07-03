В Бресте ГАИ задержала водителя фуры с 2,7 промилле

В Бресте инспекторы задержали очень пьяного водителя фуры. Об этом сообщили в ГАИ региона.





Инцидент произошел 3 июля. В 22.15 в ГАИ позвонил житель областного центра и сообщил, что по трассе М1 в сторону Бреста едет фура DAF, которой управляет, предположительно, пьяный водитель. Экипаж ГАИ незамедлительно выдвинулся в указанном направлении и около 22.30 задержал на улице Коммерческой водителя большегруза.

Выяснилось, что фурой управлял 37-летний брестчанин. По внешним признакам он был очень пьян. Его отвезли на медосвидетельствование, которое показало 2,7 промилле алкоголя.

В отношении нарушителя инспекторы составили административный протокол по ч. 1 ст. 18.16 КоАП. Теперь он будет лишен права управления на три года и заплатит крупный штраф. Автомобиль поместили на штрафстоянку.