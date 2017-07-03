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Лукашенко назначил нового главу Минского облисполкома

04.07.2017 12:56 — Разное | БДГ  
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Новым председателем Минского областного исполнительного комитета назначен Анатолий Исаченко.

Президент не считает, что область преуспела в своем развитии.

«Область немалая, это половина страны. Я не могу сказать, что область преуспела в своем развитии. Вы, наверное, это почувствовали, работая помощником. Но каждый губернатор что-то привносил для развития Минской области», – сказал президент.

Он также отметил, что Анатолий Исаченко имеет необходимый опыт и знания для работы на данном посту.

Президент подчеркнул, что новый глава облисполкома может рассчитывать на его помощь.

«Разберитесь на месте, посмотрите на ситуацию еще раз, уже с этой высоты. Доложите о своих замыслах совету депутатов. Расскажите, в каком направлении будем действовать», – добавил Александр Лукашенко.

Напомним, Исаченко до этого времени занимал пост помощника президента Беларуси –инспектора по Минской области, на который был назначен в декабре 2016 года.

Кандидатура Исаченко будет выдвинута на утверждение на сессии Минского областного Совета депутатов 5 июля.

 
 
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Новым председателем Минского областного исполнительного комитета назначен Анатолий Исаченко. Президент не считает, что область преуспела в своем развитии.

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