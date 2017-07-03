Очередникам четырех районов предлагают арендное жилье с платой 29-250 рублей

В четырех районах Минска есть арендное жилье для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Во Фрунзенском районе для очередников из освобождаемого жилищного фонда имеются следующие жилые помещения коммерческого использования:





Для первоочередников района из числа судей, прокурорских работников, молодых специалистов, назначенных из другой местности и категории граждан, определяемых Советом Министров, тоже есть две квартиры из освобождаемого жилищного фонда:





Заявления граждан о предоставлении конкретного жилого помещения принимаются службой «одно окно» администрации района (г. Минск, ул. Кальварийская, 39 и ул. Нёманская, 22) по 14 июля включительно.

В Ленинском районе для очередников есть две комнаты на общей кухне в квартире № 8 общей площадью 43 кв.м. в жилом доме № 5 по ул Стрелковой, расположенной на 3-м этаже. Размер платы за пользование составляет 240 рублей в месяц за комнату.

Заявления граждан о предоставлении жилого помещения принимаются службой «Одно окно» администрации района (ул.Маяковского, 83) по 10 июля включительно.

Очередники Центрального района могут по 12 июля могут написать заявление на двухкомнатную квартиру № 32 площадью 43 кв. метра в доме № 11 по бульвару Шевченко. Расчет платы составит 238 рублей в месяц.

По 14 июля можно написать заявление на двухкомнатную квартиру № 56 площадью 44 кв. метра в доме № 19 по ул. Орловской. Арендная плата составит 244 рубля.

Для первоочередников района есть однокомнатная квартира № 153 площадью 26 кв. метра в доме № 26 по ул. Романовская Слобода. Платить за нее надо будет 36 рублей в месяц. Заявления принимают по 14 июля.

Написать их можно в службе «Одно окно» администрации района (ул.Мельникайте, 6).

В администрации Московского района для очередников есть две комнаты в трехкомнатной квартире № 46 в доме № 8 по улице Московской. платить за них надо будет 252 рублей в месяц;

Заявления принимаются службой «Одно окно» администрации Московского района (пр. Дзержинского, 10) по 18 июля.