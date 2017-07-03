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Мнение эксперта Кубата Рахимова о будущем постсоветского мира
04.07.2017 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Образ ближайшего будущего, в котором предстоит жить гражданам стран ЕАЭС, неизбежно волнует каждого, но предугадывать — дело астрологов и футурологов, а дать трезвый прогноз могут лишь авторитетные политические и экономические эксперты, к которым относится гость радио Sputnik Беларусь — председатель комитета Торгово-промышленной палаты Кыргызстана, советник министра экономики страны Кубат Рахимов.
"Говорить о будущем — дело неблагодарное. В нашем случае мы должны видеть сценарий. Условно есть сценарий оптимистический, есть пессимистический или условно сбалансированный. Я считаю, что не все так плохо, как бы нам ни рисовали какие-то товарищи извне. Но не все так радужно, как хотелось некоторым слепым адептам. Каждый раз нужно находить новый баланс", — говорит Рахимов.
© Sputnik / Виктор Толочко
По словам эксперта, странам-участницам ЕАЭС необходимо в большей степени развернуться друг к другу на экспертном уровне. Чем больше общаются между собой люди, формирующие мнение политических элит, тем более эффективно будет выстраиваться дальнейшая интеграция.
При этом нужно понимать, что каждая из пяти стран-участниц ЕАЭС после распада СССР живет в своем информационном и ментально поле, поэтому поэтапное сближение — путь непростой, особенно в условиях некого давления извне.
"Внешний враг иногда дает эффект единения и консолидации, то есть внешнее давление будет нас заставлять быть ближе друг к другу, в военно-политическом плане, с точки зрения оборонно-промышленного комплекса, еще каких-то моментов, но внешнее давление будет иметь свой плюс. Но оно может иметь и минус, поскольку мы все суверенные государства, и каждая из пяти стран ЕАЭС должна сохранить право на свою точку зрения", - убежден эксперт.
Беседу с политическим и экономическим экспертом, советником министра экономики Кыргызстана Кубатом Рахимовым слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Политический и экономический эксперт, советник министра экономики Кыргызстана Кубат Рахимов прокомментировал радио Sputnik Беларусь важность комплексного изучения...
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