МНС: в 2017-2018 годах в Беларуси не планируют вводить новые налоги и изменять ставки действующих

В течение 2017 и 2018 годов в Беларуси не планируют вводить новые налоги, а также повышать ставки действующих налогов и сборов. В том числе, налоговики не видит необходимости в изменении ставок подоходного налога. Об этом рассказал министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА .



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— Министерство по налогам и сборам продолжает руководствоваться принципами действующего моратория на введение новых налогов и повышение ставок. С 2018 года не планируется появление новых налогов. Не предлагается и повышение действующих ставок налогов (сборов), за исключением индексации ставок, установленных в белорусских рублях, — рассказал Сергей Наливайко.

Министр отметил, что в августе в правительство Беларуси будут предоставлены предложения по изменению налогового законодательства. Сейчас идет работа над подготовкой соответствующего законопроекта.

— Готовящиеся изменения ориентированы в основном на решение практических вопросов налогообложения, дальнейшее упрощение порядка исчисления и уплаты налогов и улучшение налогового администрирования. В частности, направлены предложения по совершенствованию механизма функционирования ЭСЧФ (электронные счета-фактуры — Прим. TUT.BY), ряд изменений направлен на сближение налогового и бухгалтерского учета, а также совершенствование порядка контроля за трансфертным ценообразованием.

Глава ведомства также отметил, что «в настоящее время изменение ставок подоходного налога является преждевременным». По мнению МНС, применение единой ставки подоходного налога позволило снизить налоговую нагрузку на физлиц, обеспечить рост налоговых поступлений за счет вывода доходов из тени, упростить процедуры расчета и сбора налога, значительно сократить количество граждан, обязанных представлять налоговую декларацию. Поэтому сейчас министерство не рассматривает возможности снижения либо повышения подоходного налога в Беларуси.

Напомним, что с 2009 года взамен ранее действовавшей прогрессивной шкалы подоходного налога с физлиц (от 9 до 30% в зависимости от размера полученного дохода) введена единая ставка в размере 12%, с 2015 года — 13%.

В России подоходный налог такой же, как и у нас, — 13%. В Украине с 2016 года он составляет 18%. Ставка подоходного налога в Литве — 15%. В Польше действует прогрессивная ставка подоходного налога: чем больше зарабатываешь, тем больше приходится отдавать в казну государства. Размер налога варьируется от 0 до 32% в зависимости от размера зарплаты.