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В Сирии выпустили купюры с портретом действующего президента

04.07.2017 13:41 — Разное | Tut.by  
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Банк Сирии объявил о запуске в обращение купюры с портретом действующего президента Башара Асада.


Фото: SANA

Изображение Асада размещено на купюре в 2 тысячи сирийских фунтов. На другой стороне банкноты изображен зал заседаний сирийского парламента — Народного совета.

«Купюра 2 тысячи лир была напечатана в России, как и другие купюры в последние несколько лет, и обладает защитными преимуществами, которые ограничивают возможность подделки», — рассказал РИА "Новости" глава Центробанка Сирии Дураид Дергам.

По его словам, партия банкнот с портретом Асада была изготовлена еще в 2015 году, однако тогда ЦБ Сирии принял решение отложить их запуск в оборот до стабилизации обменного курса и укрепления экономики страны.

Банкнота в 2 тысячи фунтов станет самой большой по номиналу в денежной системе Сирии. Ранее самой крупной купюрой в стране была 1 тысяча фунтов. На таких банкнотах размещен портрет Хафеза Асада — бывшего президента Сирии и отца Башара Асада.

 
 
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Банкнота в 2 тысячи фунтов с портретом президента станет самой большой по номиналу в денежной системе Сирии.

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