В Сирии выпустили купюры с портретом действующего президента

Банк Сирии объявил о запуске в обращение купюры с портретом действующего президента Башара Асада.



Фото: SANA

Изображение Асада размещено на купюре в 2 тысячи сирийских фунтов. На другой стороне банкноты изображен зал заседаний сирийского парламента — Народного совета.

«Купюра 2 тысячи лир была напечатана в России, как и другие купюры в последние несколько лет, и обладает защитными преимуществами, которые ограничивают возможность подделки», — рассказал РИА "Новости" глава Центробанка Сирии Дураид Дергам.

По его словам, партия банкнот с портретом Асада была изготовлена еще в 2015 году, однако тогда ЦБ Сирии принял решение отложить их запуск в оборот до стабилизации обменного курса и укрепления экономики страны.

Банкнота в 2 тысячи фунтов станет самой большой по номиналу в денежной системе Сирии. Ранее самой крупной купюрой в стране была 1 тысяча фунтов. На таких банкнотах размещен портрет Хафеза Асада — бывшего президента Сирии и отца Башара Асада.