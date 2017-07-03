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Журналистка, обвинившая Марадону в домогательствах, записала видеообращение

04.07.2017 13:57 — Разное | Tut.by  
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Журналистка Екатерина Надольская, 3 июля обвинившая знаменитого футболиста Диего Марадону в сексуальных домогательствах, записала видеообращение к звездному аргентинцу, в котором пожелала ему испытать то, что пережила сама.

Видео: Федор Тищенко

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– Ну, я желаю Диего Марадоне испытать все то же, что и я испытала сегодня. Надеюсь, что с ним кто-нибудь поступит так же. Потому что все плохое в жизни возвращается. Желаю всего хорошего, – сказала Екатерина Надольская.

Известно, что в ночь со 2 на 3 июля Екатерина Надольская оказалась в гостиничном номере с Диего Марадоной, чтобы взять у него интервью.


Екатерина Надольская (слева) с Диего Марадоной. Фото со страницы Екатерины Надольской ВКонтакте

Однако через некоторое время охрана вынесла из номера девушку в нижнем белье в холл гостиницы.

Журналистка обвинила Марадону в сексуальных домогательствах. Когда же, по словам девушки, аргентинец получил отказ, то вызвал своего представителя, который "прибежал, начал орать, угрожать, кричать что-то на бразильском и кидать деньги". Журналистка оказалась покидать гостиницу и осталась до приезда полиции.

В полиции она изменила показания, заявив, что было только предложение, без применения насилия и написала, что претензий к Марадоне не имеет и просит вернуть ей вещи.

 
 
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Журналистка Екатерина Надольская, 3 июля обвинившая знаменитого футболиста Диего Марадону в сексуальных домогательствах, записала видеообращение к звездному...

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