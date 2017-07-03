Пресс-служба минского «Динамо» сообщила о том, что достигнута договоренность о подписании контракта с нападающим Сергеем Дроздом.



Сергей Дрозд. Фото: hcdinamo.by

Для Сергея предстоящий сезон станет уже девятым в составе минского «Динамо». Впервые он сыграл за «зубров» еще в сезоне-2008/09. С тех пор Дрозд выходил на лед в 326 матчах, в которых набрал 44 (20+24) очка.

В минувшем сезоне Сергей Дрозд сыграл в 46 поединках регулярного чемпионата КХЛ и набрал 7 (1+6) результативных баллов при 20 минутах штрафа и показателе полезности «-2». В плей-офф на его счету 1 (0+1) очко в 5 играх при показателе полезности «-2».

На ЧМ-2017 в Париже Сергей Дрозд выступил в г поединках, но бомбардирскими баллами не отметился, получив 2 минуты штрафа и завершив турнир с показателем полезности «-1».

Всего же Сергей Дрозд сыграл за национальную сборную на 6 чемпионатах мира, не набрав ни одного балла в 32 матчах при 10 минутах штрафа и показателе полезности «-16».