Компания Porsche представила на британском «Фестивале скорости» в Гудвуде самую быструю и мощную версию семейства 911. Новое Porsche 911 GT2 RS оснащается 700-сильным битурбированным оппозитным двигателем 3.8, развивающим 750 Нм крутящего момента.





Двигатель нового 911 GT2 RS основан на силовом агрегате от модели 911 Turbo S (580 сил), который был форсирован за счет более производительных турбонагнетателей с дополнительной системой водяного охлаждения. В результате новый 911 GT2 RS превосходит своего предшественника с мотором 3.6 на 80 «лошадок» и 50 Нм. Кроме того, новая модель оснащается перенастроенной 7-ступенчатой преселективной коробкой передач PDK и специально разработанной выпускной системой из титанового сплава, которая весит на 7 кг меньше, чем аналогичная деталь в 911 Turbo, и при этом выдает неповторимый «саундтрек». Заднеприводное купе весит всего 1470 кг с заправленным баком, разгоняется с места до 100 км/ч за 2,8 секунды и достигает максимальной скорости 340 км/ч.





Новый Porsche 911 GT2 RS обладает впечатляющей управляемостью на гоночных трассах благодаря спортивному шасси с задними управляемыми колесами и шинами Ultra High Performance (UHP) размерности 265/35 ZR 20 спереди и 325/30 ZR 21 сзади. Перенастроенная система стабилизации PSM с режимом Sport также ориентирована на достижение лучших результатов на треке.

Развитые передние воздухозаборники, боковые прорези для отвода воздуха и массивное заднее антикрыло обеспечивают максимально эффективную аэродинамику. Новый 911 GT2 RS стандартно укомплектован карбон-керамическими тормозными дисками Porsche Ceramic Composite Brakes (PCCB). Для максимального снижения массы автомобиля передние крылья, крышка моторного отсека, воздуховоды в колесных арках, корпуса зеркал заднего вида Sport Design, воздухозаборники на задних боковых панелях и некоторые другие элементы экстерьера и интерьера изготовлены из карбона, а крыша — из магниевого сплава.





Для клиентов, которые хотят получить еще более легкий автомобиль, инженеры Porsche разработали опциональный пакет Weissach package, позволяющий снизить массу нового 911 GT2 RS еще на 30 килограммов. Данный пакет включает в себя выполненные из карбона крышу, крышку багажного отсека, стабилизаторы поперечной устойчивости и рулевые тяги, а также колесные диски из магниевого сплава.





В интерьере нового 911 GT2 RS преобладает красная алькантара, черная кожа и декоративные вставки из карбона. В стандартную комплектацию входят ковшеобразные сиденья и мультимедийная система Porsche Communication Management (PCM) нового поколения с модулем Connect Plus и приложением Porsche Track Precision, позволяющим записывать и просматривать телеметрию движения по гоночной трассе при помощи смартфона.





Впервые клиенты, заказывающие новый 911 GT2 RS, получат уникальную возможность приобрести новые уникальные часы Porsche Design 911 GT2 RS Chronograph с корпусом из титана и механизмом 01.200 собственной разработки, который был сертифицирован швейцарским институтом COSC.