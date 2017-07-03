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Видеофакт: как выглядел салют в честь Дня Независимости
04.07.2017 14:54 — Разное | Sputnik Беларусь
Беларусь отметила День Независимости в понедельник: по данным МВД, в гуляниях по всей республике приняли участие более миллиона человек. Одним из центральных событий 3 июля стал и праздничный салют — его давали в десятках городов, однако самым запоминающимся и ярким было ночное шоу в Минске.
Sputnik снял видео салюта в честь праздника с высоты птичьего полета — при помощи дрона.
Всего в столице были даны 30 залпов из шести точек. Наблюдать за огненным шоу в ночном небе можно было из всех уголков Минска.
Смотрите полное видео посвященного Дню Независимости салюта.
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В честь государственного праздника были даны 30 залпов салюта в шести точках столицы. Смотрите видео салюта, снятое Sputnik при помощи дрона.
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