Видеофакт: как выглядел салют в честь Дня Независимости

Беларусь отметила День Независимости в понедельник: по данным МВД, в гуляниях по всей республике приняли участие более миллиона человек. Одним из центральных событий 3 июля стал и праздничный салют — его давали в десятках городов, однако самым запоминающимся и ярким было ночное шоу в Минске.

Sputnik снял видео салюта в честь праздника с высоты птичьего полета — при помощи дрона.

Всего в столице были даны 30 залпов из шести точек. Наблюдать за огненным шоу в ночном небе можно было из всех уголков Минска.

Смотрите полное видео посвященного Дню Независимости салюта.