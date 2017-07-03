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Green Day вызвали на сцену фанатку. И та сорвала овации 65-тысячной толпы

04.07.2017 14:52 — Разное | Tut.by  
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Вчера амеркианская группа Green Day выступала перед 65-тысячной аудиторией на фестивале в Гайд Парке. Посреди концерта солист Билли Джо Армстронг позвал на сцену фанатку. Та не испугалась и спела с любимой группой, чем сорвала овации толпы.

 
 
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Вчера амеркианская группа Green Day выступала перед 65-тысячной аудиторией на фестивале в Гайд Парке.

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