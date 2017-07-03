Вчера амеркианская группа Green Day выступала перед 65-тысячной аудиторией на фестивале в Гайд Парке. Посреди концерта солист Билли Джо Армстронг позвал на сцену фанатку. Та не испугалась и спела с любимой группой, чем сорвала овации толпы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Green Day вызвали на сцену фанатку. И та сорвала овации 65-тысячной толпы Вчера амеркианская группа Green Day выступала перед 65-тысячной аудиторией на фестивале в Гайд Парке.