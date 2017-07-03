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"Буду нырять в бассейн из золотых монет". Каким "Динамо" из Бреста видит будущее в киберспорте
Менее чем за год футбольное брестское «Динамо» обзавелось командами в трех киберспортивных дисциплинах — FIFA, CS:GO и Dota 2. SPORT.TUT.BY рассказывает, как устроен быт в минском доме брестских геймеров, как клуб провел отбор среди лучших дотеров страны, а также — сколько они зарабатывают и какие спортивные задачи решают.
«Ситуация вышла из-под контроля». Как брестские дотеры выгнали своего капитана
Летом 2016 года, когда в брестское «Динамо» пришли
В Европе многие спортивные команды уже обзавелись своими киберспортивными подразделениями. В Бресте также быстро смекнули, что они не только могут популяризировать свой бренд в набравшей огромную популярность индустрии, но и впоследствии начать на этом зарабатывать.
Брестчане стали первым белорусским футбольным клубом, который подписал команду по FIFA (футбольный симулятор. — Прим.ред.), а весной обзавелся коллективом в CS: GO (игра известна как Counter-Strike. — Прим.ред.).
А 11 июня «Динамо» провело
Отбор проходил в игровом доме брестских динамовцев. Геймхаус находится в Минске, как и один из трех офисов футбольного клуба. Расположен в той части поселка Зацень, что внутри МКАД.
Кстати, в Зацени стоимость некоторых особняков
Попытать счастья и стать представителем брестского «Динамо» в Dota 2 вызвались пять дружин: Vlamo, DLC, The Celts, Buhanka и EGM. В каждой — по пять человек. В составах четырех коллективов были только мужчины, пятый был чисто женским.
Участники отбора провели матчи по круговой системе. Команда Vlamo была лучшей во всех поединках. The Celts проиграла лишь раз. Ей группа экспертов брестского «Динамо», в которую вошли представители Белорусской федерации киберспорта, игрок-профи и тренер по ментальной подготовке, предложила побороться за выход в финал с DLC. Именно DLC завоевала путевку в решающую схватку, где снова уступила Vlamo.
— Парни из Vlamo еще не раскрыли свой потенциал, — уверен Ким Самусенко, руководитель отдела развития киберспорта в брестском «Динамо». — Да, они хорошо понимают игру, а не хватает им разве что способности мыслить глобально. С этим можно работать.
Динамовские дотеры — ребята скандальные. Примерно за месяц до подписания контракта с брестским клубом они выгнали капитана, а еще, по всей видимости, приукрасили свой послужной список.
Обо всем по порядку.
— С Ромой Цыриным было много конфликтов, — объясняет Алексей Костеневич из Vlamo. — Не в игре, а в личных взаимоотношениях. Поэтому приняли решение попрощаться с капитаном.
— Мы были командой, но коллектив почему-то всегда разбивался на 3+2, — утверждает Цырин, который накануне динамовского отбора собрал The Celts. — Никогда ни к кому не лез за дружбой, и все же пытался настроить ребят на то, что мы — команда. То есть вместе должны идти к успеху. И если у кого-то что-то идет не так, то мы должны взяться за руки и подтянуть его, а не выкинуть из игры. Двое участников остановились в развитии. Когда им говорили, что нужно собраться с мыслями и потренироваться, они смеялись в лицо. Мне было обидно. В итоге ситуация вышла из-под контроля.
Вместе с Ромой Цыриным Vlamo всего за год существования добилась неплохих результатов. Так, при покровительстве белорусской организации Paragon eSports в конце 2016 года ребята выиграли путевку на студенческий турнир в китайском городе Наньян с призовым фондом 310 тыс. долларов. Для этого нужно было стать лучшим среди 300 коллективов на просторах СНГ. В Наньяне белорусские дотеры дошли до полуфинала.
А теперь о несуществующем успехе Vlamo. В пресс-релизе брестского «Динамо» среди прочих достижений указано третье место на европейской квалификации WESG в Киеве (WESG — азиатская версия чемпионата мира по киберспорту. — Прим. ред.). Дело в том, что на предварительном этапе соревнований команда проиграла все матчи и финишировала на последнем месте в группе «С». Речи о плей-офф, конечно, не шло.
С 22 июня, когда брестское «Динамо» и игроки Vlamo подписали трудовые соглашения, команда носит название The Brestomans. Новое имя — отсылка к символам брестского футбольного клуба. Их болельщиков в домашних матчах разавлекает маскот-заяц Брестоман.
«Выход наших команд на уровень «Tier 1» окупит киберспортивное направление в «Динамо»
Здание для геймхауса брестское «Динамо» арендует. На первом этаже трехуровневого дома находится игровая комната, комната отдыха, переговорная, кухня и помещение, отведенное под студию, где клуб будет снимать видео для YouTube-канала. На втором этаже — две спальни для игроков, спальня повышенной комфортности для менеджера команды, площадка с бильярдным столом и выход на широкую терассу. Третий этаж отведен для гостей. В подвале — маленький бассейн, баня и тренажерный зал.
— Первым критерием при выборе дома был даже не метраж, а наличие высокоскоростного интеренета или возможности подвести оптоволокно, — настаивает главный по киберспорту в «Динамо» Ким Самусенко. Отвечая на вопрос, почему база брестских геймеров располагается в Минске, он отметил, что динамовские киберспортсмены живут в разных уголках страны, и встречаться в столице для них компромисс.
В киберспорте существует специальное слово, под которым понимается тренировочный сбор, — это «буткемп». Обычно буткемп длится около трех недель и проводится в преддверии важного старта. В «Динамо» надеются так наладить работу геймхауса, чтобы киберспортивные команды как можно реже пересекались тут друг с другом. Впрочем, площадей дома хватит для размещения одновременно двух команд.
По словам Самусенко, в хорошую погоду дотеры, которые нынче находятся на буткемпе, в перерывах между играми выходят во двор пинать мяч, а в плохую — «рубятся в «фифу».
Незанятой на буткемпе у «брестоманов» остается комната, предназначенная для начальника команды.
— Мы как раз подыскиваем менеджера, — говорит Ким Самусенко. — Ищем человека из игры. Он должен иметь знакомства в мире Dota 2, чтобы организовывать спарринги, поездки на турниры и заниматься бытовыми вопросами. Немаловажно, чтобы ребята признавали его авторитет, слушали беспрекословно.
В холодильнике у дотеров нашлось место для овощного салата, куриной грудки, сыра, молока, йогуртов, яиц. Готовит обычно Алексей Костеневич. В качестве компенсации он получает освобождение от мытья посуды.
— Грязная посуда — наиболее частое нарушение правил проживания в геймхаусе, — признается Ким. — Понятно, что у себя дома мы часто откладываем на потом мелкие дела по дому. Здесь же следует решать их сразу и проявлять таким образом взаимное уважение. Да, мы могли бы нанять человека, который ходил бы за игроками, как мамка, и убирал. Думаю, что это только бы портило ребят, как людей.
— Игрока под пятым номером определил бы, как защитника, который тратит все ресурсы на средства обнаружения противника, — проводит параллель Dota 2 с футболом Костеневич. — Он не позволяет сопернику приблизиться к воротам и забить гол. Игрок под четвертым номером, коим я являюсь, отчасти дублирует эту функцию, но также энергично передвигается по карте (площадке) и помогает организовывать атаки.
По этой логике, три других игрока — нападающие.
— Тех, кто атакует на позиции под названием керри, часто называют мразями и эгоистами, потому что вокруг них строится игра, — поясняет капитан The Brestomans Олег Демидович.
Костеневич добавляет, что без громких побед объяснить обывателю, что же делают дотеры, будет крайне сложно.
— Хочется, конечно, выиграть
— В любом большом клубе, которому нужно все и сразу, мы ставим одну задачу — побеждать, — констатирует Самусенко. — При этом в брестском «Динамо» есть адекватное понимание, что в спорте нельзя гарантировать успех. Все, что мы можем обещать, это усердно тренироваться и отдавать все силы игре. Будет здорово, если к концу года The Brestomans станут командой уровня «Tier 2» (то есть будут входить во вторую по силе группу команд. — Прим.ред.), которая уверенно преодолевает открытые и закрытые квалификации. Нужно ли звать для этого легионеров? Мы патриотично настроены и верим, что за год-два белорусские киберспортсмены способны выйти на топ-уровень.
Как утверждают эксперты, на рынке СНГ геймеры из низшего дивизиона «Tier 3» имеют жалование в полторы тысячи долларов в месяц. Капитан The Brestomans Демидович признался, что зарплата у брестских дотеров пока меньше тысячи долларов. А о бонусах, положенных за победы на турнирах, Самусенко предпочел умолчать.
— От киберспорта брестское «Динамо» также ждет расширение аудитории и опыта работы на платформе, за которой будущее, — продолжает список задач Ким. — Выход же наших команд на уровень «Tier 1» окупит киберспортивное направление в «Динамо» за счет призовых денег.
«Скорее я задрот, нежели не задрот»
Приход в брестское «Динамо» подтолкнул одного из участников The Brestomans оставить службу во внутренних войсках.
— Имел хорошую зарплату, меня все устраивало, — говорит лейтенант милиции Виталий Ошманкевич. — А ушел потому, что хочется заниматься любимым делом, и это игра в Dota 2. Мама поддерживает мое решение. Не говорит в духе: «Подумай хорошенько, а вдруг ваш спонсор разорится! А в милиции-то все стабильно».
Интересно, что прозвище дотера Ошманкевича — Sobad (в переводе с английского so bad «очень плохо». — Прим.ред.).
— Выходит, ты плохой полицейский? — воспользовались мы игрой слов.
— Нет-нет, в милиции я в основном занимался бумажной работой, а никнейм в Dota 2 получил благодаря неудачно завершившейся дебютной игре. Очень плохо провел ее!
— Ребячиством игра в Dota 2 была до той поры, пока нас не подписало «Динамо», — полагает Алексей Костеневич, студент БГУИР. — Думаю, что что мы куда-то да пробились! Киберспорту готов без долгих размышлений посвятить еще три-четыре года. Возможно, к тому времени зарплаты в белорусском киберспорте будут выше, чем в IT-сфере. А если и нет, то я все равно не пожалею о своем выборе. В IT, где также занят мой старший брат, всегда можно вернуться.
— Скорее я задрот, нежели не задрот, — размышляет над определением капитан The Brestomans Олег Демидович. — Год назад помимо игры в Dota 2 я работал — продавал одежду. Два года назад — учился, работал и играл. Теперь же посвящаю игре все свое время. В день выходит около десяти часов. Просыпаемся мы около 11.00, затем устраиваем пробежку, завтракаем, садимся за компьютеры — готовимся к сессии тренировок и играем до 22.00.
Ким Самусенко комплектует киберспортивные команды динамовцев, а ранее трудился бизнес-аналитиком. Незадолго до предложения о работе от брестчан он наведался в клуб, чтобы через него предложить партнерам «Динамо» интеллектуальный продукт. Когда же клуб решил зайти на площадку виртуальнго спорта, то первым делом связался с Самусенко.
— Сам я не играю, зато меня привлекают авантюры, — не скрывает Ким. — Однозначно за киберспортом будущее. Возможно, у меня нет в нем большого будущего — это другой вопрос. Но в случае успеха буду нырять в бассейн из золотых монет, как Скрудж Макдак.
Пока дотеры осваиваются в брестском «Динамо», Ким Самусенко подумывает, команду в какой киберспортивной дисциплине ему подписать в следующий раз.
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SPORT.TUT.BY рассказывает, как устроен быт в минском доме брестских геймеров, как клуб провел отбор среди лучших дотеров страны, а также - сколько они зарабатывают и...
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