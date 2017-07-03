Менее чем за год футбольное брестское «Динамо» обзавелось командами в трех киберспортивных дисциплинах — FIFA, CS:GO и Dota 2. SPORT.TUT.BY рассказывает, как устроен быт в минском доме брестских геймеров, как клуб провел отбор среди лучших дотеров страны, а также — сколько они зарабатывают и какие спортивные задачи решают.





«Ситуация вышла из-под контроля». Как брестские дотеры выгнали своего капитана

Летом 2016 года, когда в брестское «Динамо» пришли деньги компании «Сохра Оверсиз» , клуб с берегов Буга первым в белорусском спорте выразил готовность всерьез заняться киберспортом.

В Европе многие спортивные команды уже обзавелись своими киберспортивными подразделениями. В Бресте также быстро смекнули, что они не только могут популяризировать свой бренд в набравшей огромную популярность индустрии, но и впоследствии начать на этом зарабатывать.

Брестчане стали первым белорусским футбольным клубом, который подписал команду по FIFA (футбольный симулятор. — Прим.ред.), а весной обзавелся коллективом в CS: GO (игра известна как Counter-Strike. — Прим.ред.).

А 11 июня «Динамо» провело отборочный турнир по Dota 2 , которая является самой популярной игрой в киберспорте. Это позволило просмотреть белорусских игроков в этой дисциплине, оценить их уровень и выявить сильнейший в стране коллектив среди дотеров. В качестве суперприза команду-победителя ждал профессиональный контракт с «Динамо».

Отбор проходил в игровом доме брестских динамовцев. Геймхаус находится в Минске, как и один из трех офисов футбольного клуба. Расположен в той части поселка Зацень, что внутри МКАД.



Дом футболиста Виталия Булыги в Зацени. Во дворе стоят автомобили марок Bentley и Infiniti. Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Кстати, в Зацени стоимость некоторых особняков достигает двух миллионов долларов . Здесь живет один из бывших футболистов сборной Беларуси Виталий Булыга.

Попытать счастья и стать представителем брестского «Динамо» в Dota 2 вызвались пять дружин: Vlamo, DLC, The Celts, Buhanka и EGM. В каждой — по пять человек. В составах четырех коллективов были только мужчины, пятый был чисто женским.



EGM — женская команда динамовского отбора в дисциплине Dota 2. Фото: dynamo-brest.by

EGM — женская команда динамовского отбора в дисциплине Dota 2. Фото: dynamo-brest.by

EGM — женская команда динамовского отбора в дисциплине Dota 2. Фото: dynamo-brest.by

EGM — женская команда динамовского отбора в дисциплине Dota 2. Фото: dynamo-brest.by

Участники отбора провели матчи по круговой системе. Команда Vlamo была лучшей во всех поединках. The Celts проиграла лишь раз. Ей группа экспертов брестского «Динамо», в которую вошли представители Белорусской федерации киберспорта, игрок-профи и тренер по ментальной подготовке, предложила побороться за выход в финал с DLC. Именно DLC завоевала путевку в решающую схватку, где снова уступила Vlamo.

— Парни из Vlamo еще не раскрыли свой потенциал, — уверен Ким Самусенко, руководитель отдела развития киберспорта в брестском «Динамо». — Да, они хорошо понимают игру, а не хватает им разве что способности мыслить глобально. С этим можно работать.

Динамовские дотеры — ребята скандальные. Примерно за месяц до подписания контракта с брестским клубом они выгнали капитана, а еще, по всей видимости, приукрасили свой послужной список.



Алексей Костеневич, Олег Демидович, Алексей Коренков, Никита Гринкевич и Виталий Ошманкевич из Vlamo (слева направо). Фото: dynamo-brest.by

Обо всем по порядку.

— С Ромой Цыриным было много конфликтов, — объясняет Алексей Костеневич из Vlamo. — Не в игре, а в личных взаимоотношениях. Поэтому приняли решение попрощаться с капитаном.

— Мы были командой, но коллектив почему-то всегда разбивался на 3+2, — утверждает Цырин, который накануне динамовского отбора собрал The Celts. — Никогда ни к кому не лез за дружбой, и все же пытался настроить ребят на то, что мы — команда. То есть вместе должны идти к успеху. И если у кого-то что-то идет не так, то мы должны взяться за руки и подтянуть его, а не выкинуть из игры. Двое участников остановились в развитии. Когда им говорили, что нужно собраться с мыслями и потренироваться, они смеялись в лицо. Мне было обидно. В итоге ситуация вышла из-под контроля.

Вместе с Ромой Цыриным Vlamo всего за год существования добилась неплохих результатов. Так, при покровительстве белорусской организации Paragon eSports в конце 2016 года ребята выиграли путевку на студенческий турнир в китайском городе Наньян с призовым фондом 310 тыс. долларов. Для этого нужно было стать лучшим среди 300 коллективов на просторах СНГ. В Наньяне белорусские дотеры дошли до полуфинала.



Роман Цырин (в центре) был капитаном команды Vlamo в предыдущем составе. Фото с сайта vk.com

А теперь о несуществующем успехе Vlamo. В пресс-релизе брестского «Динамо» среди прочих достижений указано третье место на европейской квалификации WESG в Киеве (WESG — азиатская версия чемпионата мира по киберспорту. — Прим. ред.). Дело в том, что на предварительном этапе соревнований команда проиграла все матчи и финишировала на последнем месте в группе «С». Речи о плей-офф, конечно, не шло.

С 22 июня, когда брестское «Динамо» и игроки Vlamo подписали трудовые соглашения, команда носит название The Brestomans. Новое имя — отсылка к символам брестского футбольного клуба. Их болельщиков в домашних матчах разавлекает маскот-заяц Брестоман.

«Выход наших команд на уровень «Tier 1» окупит киберспортивное направление в «Динамо»

Здание для геймхауса брестское «Динамо» арендует. На первом этаже трехуровневого дома находится игровая комната, комната отдыха, переговорная, кухня и помещение, отведенное под студию, где клуб будет снимать видео для YouTube-канала. На втором этаже — две спальни для игроков, спальня повышенной комфортности для менеджера команды, площадка с бильярдным столом и выход на широкую терассу. Третий этаж отведен для гостей. В подвале — маленький бассейн, баня и тренажерный зал.

— Первым критерием при выборе дома был даже не метраж, а наличие высокоскоростного интеренета или возможности подвести оптоволокно, — настаивает главный по киберспорту в «Динамо» Ким Самусенко. Отвечая на вопрос, почему база брестских геймеров располагается в Минске, он отметил, что динамовские киберспортсмены живут в разных уголках страны, и встречаться в столице для них компромисс.



Геймхаус брестского «Динамо» расположен в поселке Зацень.

В киберспорте существует специальное слово, под которым понимается тренировочный сбор, — это «буткемп». Обычно буткемп длится около трех недель и проводится в преддверии важного старта. В «Динамо» надеются так наладить работу геймхауса, чтобы киберспортивные команды как можно реже пересекались тут друг с другом. Впрочем, площадей дома хватит для размещения одновременно двух команд.

По словам Самусенко, в хорошую погоду дотеры, которые нынче находятся на буткемпе, в перерывах между играми выходят во двор пинать мяч, а в плохую — «рубятся в «фифу».

Незанятой на буткемпе у «брестоманов» остается комната, предназначенная для начальника команды.

— Мы как раз подыскиваем менеджера, — говорит Ким Самусенко. — Ищем человека из игры. Он должен иметь знакомства в мире Dota 2, чтобы организовывать спарринги, поездки на турниры и заниматься бытовыми вопросами. Немаловажно, чтобы ребята признавали его авторитет, слушали беспрекословно.



Ким Самусенко на кухне. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Комната отдыха. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Олег Демидович

Спальня повышенной комфортности для менеджера команды. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В холодильнике у дотеров нашлось место для овощного салата, куриной грудки, сыра, молока, йогуртов, яиц. Готовит обычно Алексей Костеневич. В качестве компенсации он получает освобождение от мытья посуды.

— Грязная посуда — наиболее частое нарушение правил проживания в геймхаусе, — признается Ким. — Понятно, что у себя дома мы часто откладываем на потом мелкие дела по дому. Здесь же следует решать их сразу и проявлять таким образом взаимное уважение. Да, мы могли бы нанять человека, который ходил бы за игроками, как мамка, и убирал. Думаю, что это только бы портило ребят, как людей.



Алексей Костеневич

— Игрока под пятым номером определил бы, как защитника, который тратит все ресурсы на средства обнаружения противника, — проводит параллель Dota 2 с футболом Костеневич. — Он не позволяет сопернику приблизиться к воротам и забить гол. Игрок под четвертым номером, коим я являюсь, отчасти дублирует эту функцию, но также энергично передвигается по карте (площадке) и помогает организовывать атаки.

По этой логике, три других игрока — нападающие.

— Тех, кто атакует на позиции под названием керри, часто называют мразями и эгоистами, потому что вокруг них строится игра, — поясняет капитан The Brestomans Олег Демидович.

Костеневич добавляет, что без громких побед объяснить обывателю, что же делают дотеры, будет крайне сложно.

— Хочется, конечно, выиграть The International (его призовой фонд в 2016 году составил 20,7 млн долларов, победитель получил 9,13 млн долларов. — Прим.ред.), самый крутой старт в киберспорте, — говорит Леша. — А из реального — попасть в закрытые квалификации этого турнира и завоевать место в финальной части.



Ким Самусенко

— В любом большом клубе, которому нужно все и сразу, мы ставим одну задачу — побеждать, — констатирует Самусенко. — При этом в брестском «Динамо» есть адекватное понимание, что в спорте нельзя гарантировать успех. Все, что мы можем обещать, это усердно тренироваться и отдавать все силы игре. Будет здорово, если к концу года The Brestomans станут командой уровня «Tier 2» (то есть будут входить во вторую по силе группу команд. — Прим.ред.), которая уверенно преодолевает открытые и закрытые квалификации. Нужно ли звать для этого легионеров? Мы патриотично настроены и верим, что за год-два белорусские киберспортсмены способны выйти на топ-уровень.

Как утверждают эксперты, на рынке СНГ геймеры из низшего дивизиона «Tier 3» имеют жалование в полторы тысячи долларов в месяц. Капитан The Brestomans Демидович признался, что зарплата у брестских дотеров пока меньше тысячи долларов. А о бонусах, положенных за победы на турнирах, Самусенко предпочел умолчать.

— От киберспорта брестское «Динамо» также ждет расширение аудитории и опыта работы на платформе, за которой будущее, — продолжает список задач Ким. — Выход же наших команд на уровень «Tier 1» окупит киберспортивное направление в «Динамо» за счет призовых денег.

«Скорее я задрот, нежели не задрот»

Приход в брестское «Динамо» подтолкнул одного из участников The Brestomans оставить службу во внутренних войсках.

— Имел хорошую зарплату, меня все устраивало, — говорит лейтенант милиции Виталий Ошманкевич. — А ушел потому, что хочется заниматься любимым делом, и это игра в Dota 2. Мама поддерживает мое решение. Не говорит в духе: «Подумай хорошенько, а вдруг ваш спонсор разорится! А в милиции-то все стабильно».



Виталий Ошманкевич

Интересно, что прозвище дотера Ошманкевича — Sobad (в переводе с английского so bad «очень плохо». — Прим.ред.).

— Выходит, ты плохой полицейский? — воспользовались мы игрой слов.

— Нет-нет, в милиции я в основном занимался бумажной работой, а никнейм в Dota 2 получил благодаря неудачно завершившейся дебютной игре. Очень плохо провел ее!

— Ребячиством игра в Dota 2 была до той поры, пока нас не подписало «Динамо», — полагает Алексей Костеневич, студент БГУИР. — Думаю, что что мы куда-то да пробились! Киберспорту готов без долгих размышлений посвятить еще три-четыре года. Возможно, к тому времени зарплаты в белорусском киберспорте будут выше, чем в IT-сфере. А если и нет, то я все равно не пожалею о своем выборе. В IT, где также занят мой старший брат, всегда можно вернуться.





— Скорее я задрот, нежели не задрот, — размышляет над определением капитан The Brestomans Олег Демидович. — Год назад помимо игры в Dota 2 я работал — продавал одежду. Два года назад — учился, работал и играл. Теперь же посвящаю игре все свое время. В день выходит около десяти часов. Просыпаемся мы около 11.00, затем устраиваем пробежку, завтракаем, садимся за компьютеры — готовимся к сессии тренировок и играем до 22.00.

Ким Самусенко комплектует киберспортивные команды динамовцев, а ранее трудился бизнес-аналитиком. Незадолго до предложения о работе от брестчан он наведался в клуб, чтобы через него предложить партнерам «Динамо» интеллектуальный продукт. Когда же клуб решил зайти на площадку виртуальнго спорта, то первым делом связался с Самусенко.

— Сам я не играю, зато меня привлекают авантюры, — не скрывает Ким. — Однозначно за киберспортом будущее. Возможно, у меня нет в нем большого будущего — это другой вопрос. Но в случае успеха буду нырять в бассейн из золотых монет, как Скрудж Макдак.

Пока дотеры осваиваются в брестском «Динамо», Ким Самусенко подумывает, команду в какой киберспортивной дисциплине ему подписать в следующий раз.