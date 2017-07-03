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Ученые раскрыли секрет "вечных" римских построек
Бетон, изготовленный в Древнем Риме, становился только прочнее от воздействия морской воды. Научная работа об этом опубликована в журнале
Древние римляне делали бетон, смешивая вулканический пепел с известью и морской водой. Эту смесь использовали при постройке в Пантеоне и рынке Траяна в Риме, а также для укрепления гаваней. Многие пирсы и волнорезы древних римлян до сих пор целы — даже спустя 2000 лет после постройки.
Современный бетон делают иначе: из воды и портландцемента с добавлением песка и гравия. Современные морские бетонные постройки разрушаются за десятилетия, а морская вода для них крайне вредна. В чем секрет «римского бетона»?
Ученые из Университета Юты изучили образцы построек древних римлян. Они сделали вывод, что вода растворяла компоненты вулканического пепла и создавала новый минерал — Al-тоберморит. Именно он был ключевым компонентом долговечности «римского бетона». Исследователи выяснили, что Al-тоберморит образовался из филлипсита, который часто встречается в вулканических породах.
Точный «рецепт» бетона древних римлян утерян вместе с секретом прочности их построек. Однако ученые работают над его воссозданием, чтобы применять для строительства крайне прочных морских объектов.
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Бетон, изготовленный в Древнем Риме, становился только прочнее от воздействия морской воды.
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