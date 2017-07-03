В Лунинецком районе пьяный водитель мотоблока сбил ребенка

В деревне Вулька-1 Лунинецкого района пьяный водитель мотоблока травмировал ребенка. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла вечером 3 июля. По предварительной информации, 31-летний местный житель, управляя мотоблоком Cowboy CW1200 с прицепом, ехал по улице Лесной. В какой-то момент мужчина проявил невнимательность, отвлекся от управления транспортным средством и совершил наезд на стоявшего справа на дороге 9-летнего ребенка.

В результате наезда мальчик получил травмы и был госпитализирован.





Водителя мотоблока инспекторы отвезли на медосвидетельствование, которое показало, что он пьян — 1,7 промилле алкоголя. Также выяснилось, что мужчина никогда не получал водительское удостоверение.