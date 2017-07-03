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В Лунинецком районе пьяный водитель мотоблока сбил ребенка
В деревне Вулька-1 Лунинецкого района пьяный водитель мотоблока травмировал ребенка. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла вечером 3 июля. По предварительной информации, 31-летний местный житель, управляя мотоблоком Cowboy CW1200 с прицепом, ехал по улице Лесной. В какой-то момент мужчина проявил невнимательность, отвлекся от управления транспортным средством и совершил наезд на стоявшего справа на дороге 9-летнего ребенка.
В результате наезда мальчик получил травмы и был госпитализирован.
Водителя мотоблока инспекторы отвезли на медосвидетельствование, которое показало, что он пьян — 1,7 промилле алкоголя. Также выяснилось, что мужчина никогда не получал водительское удостоверение.
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Авария произошла 3 июля, около 20.00, в деревне Вулька-1.
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