ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лунинецком районе пьяный водитель мотоблока сбил ребенка

04.07.2017 15:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В деревне Вулька-1 Лунинецкого района пьяный водитель мотоблока травмировал ребенка. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Авария произошла вечером 3 июля. По предварительной информации, 31-летний местный житель, управляя мотоблоком Cowboy CW1200 с прицепом, ехал по улице Лесной. В какой-то момент мужчина проявил невнимательность, отвлекся от управления транспортным средством и совершил наезд на стоявшего справа на дороге 9-летнего ребенка.

В результате наезда мальчик получил травмы и был госпитализирован.


Водителя мотоблока инспекторы отвезли на медосвидетельствование, которое показало, что он пьян — 1,7 промилле алкоголя. Также выяснилось, что мужчина никогда не получал водительское удостоверение.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 3 июля, около 20.00, в деревне Вулька-1.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт: как выглядел салют в честь Дня Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика