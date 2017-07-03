В Минск прибыл спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси

Минск прибыл спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси">

фото: euroradio.fm Минск прибыл спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси">

4 июля, выступая на форуме гражданского общества, он призвал не довольствоваться косметическими эффектами, но добиваться системных изменений в ситуации с соблюдением прав человека.

Миклош Харашти был назначен докладчиком ООН по ситуации с правами человека в Беларуси в 2012 году. Однако Минск не признает его мандат. В связи с этим Харашти примет участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ ет как эксперт по правам человека.

Об этом заявил в комментарии TUT.BY пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик: «Беларусь не согласовывала визита г-на Харасти в качестве специального докладчика Совета ООН по правам человека. Позиция белорусской стороны остается неизменной: мы не признаем страновой мандат по Беларуси и не намерены с ним сотрудничать. Поэтому нахождение г-на Харасти в Беларуси следует рассматривать как рядовой случай: он находится здесь в качестве частного лица по приглашению представителей ПА ОБСЕ».

14 июня Беларусь призвала Совет ООН по правам человека упразднить мандат спецдокладчика. Ее поддержала российская дипломатия, заявив, что белорусский сюжет в Совете ООН по правам человека носит заказной, политизированный характер. Однако СПЧ ООН решил продлить мандат спецдокладчика по Беларуси 23 июня.