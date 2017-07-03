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В Минск прибыл спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси
04.07.2017 15:12 — Разное | Ежедневник
Минск прибыл спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси">
фото: euroradio.fm
4 июля, выступая на форуме гражданского общества, он призвал не довольствоваться косметическими эффектами, но добиваться системных изменений в ситуации с соблюдением прав человека.
Миклош Харашти был назначен докладчиком ООН по ситуации с правами человека в Беларуси в 2012 году. Однако Минск не признает его мандат. В связи с этим Харашти примет участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ ет как эксперт по правам человека.
Об этом заявил в комментарии
14 июня Беларусь призвала Совет ООН по правам человека упразднить мандат спецдокладчика. Ее поддержала российская дипломатия, заявив, что белорусский сюжет в Совете ООН по правам человека носит заказной, политизированный характер. Однако СПЧ ООН решил продлить мандат спецдокладчика по Беларуси 23 июня.
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4 июля, выступая на форуме гражданского общества, он призвал не довольствоваться косметическими эффектами, но добиваться системных изменений в ситуации с...
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