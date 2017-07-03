﻿ Впервые лично. Путин и Трамп встретятся 7 июля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Впервые лично. Путин и Трамп встретятся 7 июля

04.07.2017 14:59 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Впервые лично. Путин и Трамп встретятся 7 июля

фото: Pakistankakhudahafiz.com

Первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласована и состоится 7 июля "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.

Об этом сообщил помощник российского лидера

Накануне Ушаков, передает РИА Новости. Ушаков заявил, что во время переговоров лидеры двух стран обсудят вопросы борьбы с международным терроризмом, а также ситуацию в Сирии и на Украине.

С начала года Владимир Путин и Дональд Трамп уже трижды общались по телефону. В начале мая политики высказались за личную встречу на саммите G20, который пройдет 7-8 июля.

Ранее Ассошиэйтед Пресс сообщало о разногласиях, которые возникли в Белом доме по поводу переговоров двух лидеров. Источники агентства утверждали, что ряд советников Трампа советовали ему ограничиться краткой встречей с Путиным в кулуарах саммита, тогда как сам американский президент настаивал на соблюдении всех принятых дипломатических формальностей.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласована и состоится 7 июля "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У Светлагорску рабочы зваліўся ў шахту ліфта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика