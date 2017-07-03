В МНС объяснили ситуацию с налогом на гуманитарную помощь для пожилых евреев

При оказании помощи пожилым белорусским евреям благотворительные организации не выполнили определенные процедурные моменты, освобождающие эту гуманитарную помощь от подоходного налога. Об этом рассказал министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Они (благотворительные организации — Прим. TUT.BY) не выполнили определенные процедурные моменты. После того, как они их выполнят — вопросы налогообложения возникать не будут. Но еще раз подчеркну — доходы, полученные гражданами из средств иностранной безвозмездной помощи в порядке и на условиях, установленных законодательством нашей страны, освобождаются от подоходного налога, — сообщил Сергей Наливайко.

Министр подчеркнул, что основным проводником государственной политики в этой сфере у нас является Департамент по гуманитарной деятельности при Администрации Президента.

— Если говорить о ситуации, которая недавно обсуждалась в обществе, на мой взгляд, она несколько раздута. Есть четкий порядок, регламент освобождения гуманитарной помощи от налогообложения. Субъекты хозяйствования, которые входят на рынок, очень четко просчитывают затраты, в том числе и по налогообложению. Точно так же и здесь — любой субъект хозяйствования, который начинает осуществлять деятельность, должен ознакомиться с законодательством, которым регламентируется та сфера, в которой он собирается работать.

Как отметил глава ведомства, организации, о которых шла речь, не первый год занимаются такой деятельностью, но почему-то раньше такого вопроса не возникало.

— Значит, они знают, что нужно сделать, чтобы эта гуманитарная помощь не облагалась, в частности, подоходным налогом. Есть четкий порядок, когда гуманитарная помощь освобождается от налогообложения. У нас, в общем-то, почти вся гуманитарная помощь освобождается, но именно те суммы, которые направлены на гуманитарную помощь. Если средства направляются на хозяйственную деятельность этих организаций — тогда они подлежат налогообложению в общем порядке.

Напомним, что в конце июня газета «Еврейский мир» сообщила , что пожилых евреев, переживших Холокост, в Беларуси просят уплатить подоходный налог с полученной ими благотворительной помощи. Помощь по дому и уход за стариками расценивается как доход в натуральной форме. «Пожилые клиенты „Хеседа“ (региональных отделений „Джойнта“ по оказанию помощи нуждающимся евреям. — Прим. TUT.BY) обязаны сообщить властям о стоимости услуг, которые они получают (такие как уход на дому), чтобы заплатить налоги согласно ценности этих услуг», — отмечало издание.

Министерство по налогам и сборам тогда объяснило тогда причины и порядок налогообложения этой гуманитарной помощи:

«Полученные физическими лицами на безвозмездной основе товары (работы, услуги), приобретенные у третьих лиц (оплаченные третьим лицам) еврейским благотворительным общественным объединением (далее — общественное объединение) за счет денежных средств, зарегистрированных в качестве ИБП, признаются для этих физических лиц-получателей таких товаров (работ, услуг) объектом налогообложения подоходным налогом», — сообщалось в ответе министерства.

В министерстве также подчеркнули: если безвозмездная помощь оказывается непосредственно работниками благотворительных фондов без привлечения сторонних организаций и физлиц, платить налог получатель помощи не должен. Подоходный налог в таком случае удерживается из зарплаты сотрудника.