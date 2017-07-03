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Штормпредупреждение объявлено на вторую половину 4 июля

04.07.2017 15:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июл – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на вторую половину вторника 4 июля из-за ливней, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Штормпредупреждение объявлено на вторую половину 4 июля
© Sputnik/ Альфред Микус
Синоптики рассказали о погоде на июль

"Во вторник в период с 15:00 до 21:00 на большей части территории республики ожидаются грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни, шквалистое усиление ветра", – сообщили в Гидромете.

Там также сообщили, что такая плохая погода сохранится и ночью в среду 5 июля.

По словам собеседников Sputnik, в Минске также ожидаются грозы и сильный ветер.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в стране объявлен предпоследний – оранжевый – уровень опасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики предупреждают, что сильные ливни и грозы во вторник не прекратятся – дожди будут идти и ночью в среду.

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