Штормпредупреждение объявлено на вторую половину 4 июля

МИНСК, 4 июл – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на вторую половину вторника 4 июля из-за ливней, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Sputnik/ Альфред Микус Синоптики рассказали о погоде на июль

"Во вторник в период с 15:00 до 21:00 на большей части территории республики ожидаются грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни, шквалистое усиление ветра", – сообщили в Гидромете.

Там также сообщили, что такая плохая погода сохранится и ночью в среду 5 июля.

По словам собеседников Sputnik, в Минске также ожидаются грозы и сильный ветер.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в стране объявлен предпоследний – оранжевый – уровень опасности.