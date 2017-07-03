|
Минфин отчитался о реализации валютных облигаций за полгода
04.07.2017 15:22 — Разное | Ежедневник
фото: Thinktanks.by
В общей сложности на внутреннем рынке реализовано облигаций на сумму более 400 млн долларов.За период с 1 января по 30 июня 2017 г. на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь, номинированных в иностранной валюте, на сумму 351,9 млн. долл. США и 51,0 млн. евро, в том числе в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на сумму 250,0 млн. долл. США и 50,0 млн. евро, говорится в сообщениии Минфина
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В общей сложности на внутреннем рынке реализовано облигаций на сумму более 400 млн долларов.
|
Архив (Разное)
Комментарии