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Минфин отчитался о реализации валютных облигаций за полгода

04.07.2017 15:22 — Разное | Ежедневник  
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Минфин отчитался о реализации валютных облигаций за полгода

фото: Thinktanks.by

В общей сложности на внутреннем рынке реализовано облигаций на сумму более 400 млн долларов.

За период с 1 января по 30 июня 2017 г. на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь, номинированных в иностранной валюте, на сумму 351,9 млн. долл. США и 51,0 млн. евро, в том числе в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на сумму 250,0 млн. долл. США и 50,0 млн. евро, говорится в сообщениии Минфина
 
 
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В общей сложности на внутреннем рынке реализовано облигаций на сумму более 400 млн долларов.

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