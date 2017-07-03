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Анонсирован ASUS ZenFone 4 Max: двойная камера и очень долгое время работы
ASUS ZenFone 4 Max совсем скоро поступит в продажу в России. Информация об этом смартфоне уже
ASUS ZenFone 4 Max оснащен 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1080 пикселей, 8-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной основной камерой на 13 Мп.
В качестве аппаратной основы могут использоваться два процессора начального уровня — восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 430 или четырехъядерный Snapdragon 425, а также до 4 ГБ оперативной и 16, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ.
Напомним, в Беларуси уже давно продается предшественник новинки — ASUS ZenFone 3 Max. Стоимость гаджета смотрите ниже.
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Двойные фотомодули уже можно встретить и в недорогих устройствах.
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