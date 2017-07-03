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Анонсирован ASUS ZenFone 4 Max: двойная камера и очень долгое время работы

04.07.2017 15:41 — Разное | Tut.by  
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ASUS ZenFone 4 Max совсем скоро поступит в продажу в России. Информация об этом смартфоне уже появилась на российском сайте производителя и у некоторых онлайн-ритейлеров. Например, в онлайн-магазине МегаФона он доступен для предварительного заказа по цене 13 990 российских рублей (около 240 долларов по текущему курсу), пишет ferra.ru.


ASUS ZenFone 4 Max оснащен 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1080 пикселей, 8-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной основной камерой на 13 Мп.

В качестве аппаратной основы могут использоваться два процессора начального уровня — восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 430 или четырехъядерный Snapdragon 425, а также до 4 ГБ оперативной и 16, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ.





Емкость аккумулятора — 5000 мАч, производитель обещает до 22 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео — этому способствует не только большой объем батареи, но и экономичный процессор.

Напомним, в Беларуси уже давно продается предшественник новинки — ASUS ZenFone 3 Max. Стоимость гаджета смотрите ниже.

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Двойные фотомодули уже можно встретить и в недорогих устройствах.

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