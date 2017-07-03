До и после. Как выглядят минские улицы после парада на День независимости

В Минске прошел парад, посвященный Дню Независимости. Ему предшествовали две репетиции с участием военного транспорта, во время одной из них, напомним , танк снес столб на мокром асфальте проспекта. И пока в сети набирает силу петиция за вынос парада за пределы Минска — на утро 4 июля ее подписало более восьми тысяч человек, AUTO.TUT.BY выяснил, как прогон тяжелой техники повлиял на дорожное покрытие столичных улиц.

Наш фотокорреспондент выезжал по маршруту движения военной техники дважды: до начала тренировок и после парада, и оба раза фиксировал состояние асфальта на проезжей части.

Улица Стариновская







Улица Сурганова







Улица Орловская













Проспект Машерова







Площадь Бангалор







В некоторых местах следы от гусеничной техники видны более явно, чем на фотографиях, показанных выше. Автомобилисты тоже почувствовали, что в городе прошли танки — в некоторых местах (например, на проспекте Независимости и на улице Сурганова) на асфальтном покрытии машину заметно трясет.





Например, на улице Сурганова, напротив ресторана McDonald’s , танки оставили не только следы от гусениц, но и колею. Впрочем, колея была здесь и до тренировок парада.





На улице Даумана военная техника разворачивалась. Следы от гусениц здесь видны больше всего.





Танки заезжали и на узкую улицу Сторожевскую — здесь тоже остались заметные вмятины от гусениц.





А вот место, где танк снес столб, дерево, разворотил бордюр и плитку на узком тротуаре. Тротуар в порядок уже привели, а вот от столба остался лишь постамент.

Впрочем, главный столичный дорожник — генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Денис Глинский сказал AUTO.TUT.BY, что оценивает состояние минских дорог после парада «нормально». Хотя, есть ли необходимость ремонтировать и перекладывать асфальт в местах проезда военной техники, руководитель утверждать не берется — «еще не известно, пока не смотрели».