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До и после. Как выглядят минские улицы после парада на День независимости

04.07.2017 15:41 — Разное | Tut.by  
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В Минске прошел парад, посвященный Дню Независимости. Ему предшествовали две репетиции с участием военного транспорта, во время одной из них, напомним, танк снес столб на мокром асфальте проспекта. И пока в сети набирает силу петиция за вынос парада за пределы Минска — на утро 4 июля ее подписало более восьми тысяч человек, AUTO.TUT.BY выяснил, как прогон тяжелой техники повлиял на дорожное покрытие столичных улиц.

Наш фотокорреспондент выезжал по маршруту движения военной техники дважды: до начала тренировок и после парада, и оба раза фиксировал состояние асфальта на проезжей части.

Улица Стариновская



Улица Сурганова



Улица Орловская





Проспект Машерова



Площадь Бангалор



В некоторых местах следы от гусеничной техники видны более явно, чем на фотографиях, показанных выше. Автомобилисты тоже почувствовали, что в городе прошли танки — в некоторых местах (например, на проспекте Независимости и на улице Сурганова) на асфальтном покрытии машину заметно трясет.


Например, на улице Сурганова, напротив ресторана McDonald’s, танки оставили не только следы от гусениц, но и колею. Впрочем, колея была здесь и до тренировок парада.


На улице Даумана военная техника разворачивалась. Следы от гусениц здесь видны больше всего.


Танки заезжали и на узкую улицу Сторожевскую — здесь тоже остались заметные вмятины от гусениц.


А вот место, где танк снес столб, дерево, разворотил бордюр и плитку на узком тротуаре. Тротуар в порядок уже привели, а вот от столба остался лишь постамент.

Впрочем, главный столичный дорожник — генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Денис Глинский сказал AUTO.TUT.BY, что оценивает состояние минских дорог после парада «нормально». Хотя, есть ли необходимость ремонтировать и перекладывать асфальт в местах проезда военной техники, руководитель утверждать не берется — «еще не известно, пока не смотрели».

 
Теги: Минск
 
 
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Повлиял ли прогон тяжелой техники на дорожное покрытие столичных улиц, выяснял AUTO.TUT.BY.

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