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Хоккеисты минского "Динамо" вышли из отпуска и начали подготовку к сезону
Хоккеисты минского «Динамо» вышли из отпуска и собрались после отдыха, чтобы приступить к официальной подготовке к новому сезону.
Рано утром в раздевалку к игрокам команды наведался генеральный директор клуба Анатолий Курилец, который обратился к хоккеистам.
В ближайшие дни динамовцам предстоит пройти тестирование, медосмотр, а также приступить к втягивающим тренировкам.
Пока же в тренерский штаб «зубров» командирован наставник Дмитрий Кравченко из «Динамо-Молодечно».
В составе на данный момент 16 игроков, включая
Кроме того, в статусе просматриваемых находятся Руслан Васильчук, Егор Воронов, Дмитрий Знахаренко, а также Богдан Зозон и Никита Устиненко.
Первый день динамовцы посвятили баскетболу и разнообразным упражнениям в игровом зале. Подсчет очков велся весьма приблизительно и неаккуратно, но навскидку можно отметить бомбардирские подвиги Андрея Степанова, Евгения Лисовца и Дмитрия Коробова.
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Хоккеисты минского "Динамо" вышли из отпуска и собрались после отдыха, чтобы приступить к официальной подготовке к новому сезону.
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