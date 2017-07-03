Хоккеисты минского «Динамо» вышли из отпуска и собрались после отдыха, чтобы приступить к официальной подготовке к новому сезону.

Рано утром в раздевалку к игрокам команды наведался генеральный директор клуба Анатолий Курилец, который обратился к хоккеистам.



Фото: hcdinamo.by













В ближайшие дни динамовцам предстоит пройти тестирование, медосмотр, а также приступить к втягивающим тренировкам.

Новый главный тренер «Динамо-Минск» Горди Дуайер присоединится к команде в конце этой недели, когда будут улажены все формальности, а уже в понедельник проведет с игроками первую ледовую тренировку. На которую, кстати, приглашены журналисты.

Пока же в тренерский штаб «зубров» командирован наставник Дмитрий Кравченко из «Динамо-Молодечно».



Фото: hcdinamo.by

В составе на данный момент 16 игроков, включая подписавшего контракт сегодня Сергея Дрозда и исключая не прилетевшего еще в Минск Роба Клинкхаммера.

Кроме того, в статусе просматриваемых находятся Руслан Васильчук, Егор Воронов, Дмитрий Знахаренко, а также Богдан Зозон и Никита Устиненко.

Первый день динамовцы посвятили баскетболу и разнообразным упражнениям в игровом зале. Подсчет очков велся весьма приблизительно и неаккуратно, но навскидку можно отметить бомбардирские подвиги Андрея Степанова, Евгения Лисовца и Дмитрия Коробова.



Фото: hcdinamo.by































