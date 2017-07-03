Xiaomi распродала первую партию своих проекторов всего за 2 часа

Несколько дней назад Xiaomi представила свой новый проектор Mi Laser Projector. В продажу он поступил сегодня, 4 июля, и уже за два часа разошелся тиражом в 1000 устройств — продана вся первая партия.





Mi Laser Projector — одно из самых дорогих устройств китайского производителя (стоит 9999 юаней или примерно 1470 долларов), однако это всё равно дешевле сопоставимых по характеристикам гаджетов других компаний.

Таким образом, всего за два часа компания заработала 10 миллионов юаней (сумма могла бы быть и большей, если бы не были распроданы все устройства в первой партии).

Xiaomi Mi Laser Projector позволяет формировать изображение размером до 150 дюймов по диагонали с разрешением до 1920×1080 пикселей. При этом устройство может располагаться на расстоянии всего 50 сантиметров от стены или экрана.





Яркость достигает 5000 люмен, контрастность — 3000:1. Предусмотрены три интерфейса HDMI, порт USB 3.0, аудиовыход, интерфейс S/PDIF и гнездо для подсоединения сетевого Ethernet-кабеля. Проектор оборудован качественной аудиосистемой, в состав которой входят четыре динамика. Заявлена поддержка Dolby Digital и DTS.

Использование продвинутой технологии ALPD 3.0 (Аdvanced laser fluorescence display technology) позволило увеличить срок непрерывной службы до 25 тысяч часов. Таким образом, Xiaomi Mi Laser Projector сможет работать в течение 34 лет при условии эксплуатации по два часа в сутки.

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