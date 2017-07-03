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Более миллиона рублей потратили минчане на ярмарках 2 и 3 июля

04.07.2017 16:09 — Разное | Tut.by  
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Общий товарооборот праздничных ярмарок столицы 2 и 3 июля составил 1,2 миллиона рублей, сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

— Праздничные ярмарки состоялись 2 и 3 июля у Дворца спорта, — уточнили в ГУПР. — В них принимали участие кафе, рестораны, магазины столицы, а также предприятия Белкоопсоюза, фирменной торговли концернов «Беллегпром» и «Белгоспищепром». Продукция общественного питания была представлена в широком ассортименте: блинчики с разнообразными начинками, шашлык, колбаски, драники, крылышки гриль, плов, а также прохладительные напитки, мороженое, квас.

Ярмарки развернулись и во всех административных районах Минска, где проходили праздничные мероприятия.

 
Теги: Минск
 
 
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В ярмарках принимали участие кафе, рестораны, магазины столицы, а также предприятия Белкоопсоюза, фирменной торговли концернов "Беллегпром" и "Белгоспищепром".

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