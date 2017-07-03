Штаб футбольной сборной Беларуси назвал расширенный состав на Кубок Короля в Таиланде

Тренерский штаб сборной Беларуси назвал расширенный список игроков на международный товарищеский турнир в Таиланде, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола.

10 июля сборная клубов национального чемпионата Беларуси соберется в Минске и начнет подготовку к Кубку Короля. В 15.00 в конференц-зале АБФФ состоится пресс-конференция, а в 17.30 на комплексе футбольных полей АБФФ начнется открытая тренировка.

В тренерский штаб команды войдут наставник «молодежки» Людас Румбутис, главком национальной дружины Игорь Криушенко, а также ассистенты Александр Лухвич, Дмитрий Ровнейко и Андрей Сацункевич.

В расположение сборной вызван 31 футболист:

Вратари: Дмитрий Дударь («Слуцк»), Владислав Василючек («Городея»), Максим Шишлов («Неман», Гродно);

Защитники: Александр Павловец, Евгений Клопоцкий (оба — «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Егор Хвалько («Неман», Гродно), Кирилл Печенин («Орша»), Андрей Залеский («Слуцк»), Дмитрий Зинович («Минск»), Артем Скитов, Никита Наумов, Алексей Залеский (все — «Витебск»), Станислав Сазонович, Олег Чмыриков (оба — «Гомель»), Владислав Борисенко («Славия-Мозырь»), Захар Волков («Нафтан», Новополоцк), Александр Чиж («Динамо-Минск»);

Полузащитники: Михаил Бабичев, Артем Соловей (оба — «Витебск»), Олег Евдокимов, Дмитрий Бессмертный, Иван Бахар (все — «Минск»), Максим Талейко («Крумкачы»), Владислав Климович («Неман», Гродно), Александр Котляров («Славия-Мозырь»), Михаил Шибун («Шахтер» Солигорск), Евгений Елезаренко («Гомель»);

Нападающие: Павел Савицкий («Неман», Гродно), Александр Макась («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Дмитрий Антилевский («Днепр», Могилев), Евгений Шевченко («Минск»).

Окончательный список футболистов, которые отправятся на турнир, будет объявлен в понедельник, 10 июля.

11 июля в 13.25 сборная клубов Беларуси отправится в столицу Таиланда транзитом через Абу-Даби.

14 июля состоятся два полуфинальных поединка, затем 16 июля будет сыгран финальный матч, а также игра за третье место.

Полуфинальный матч против сборной Буркина-Фасо состоится 14 июля в 12.30 по белорусскому времени. В 15.30 состоится поединок КНДР — Таиланд.

Сборная Беларуси ранее не встречалась ни с одним из трех соперников.





Игорь Криушенко рассказал , что на Кубке Короля у него будет возможность просмотреть потенциальных кандидатов в национальную команду.

Отметим, что для сборной Беларуси результаты предстоящих матчей не будут учитываться в рейтинге ФИФА.