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Ливни и шквалистый ветер ожидаются вечером 4 июля

04.07.2017 16:15 — Разное | Ежедневник  
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Ливни и шквалистый ветер ожидаются вечером 4 июля

фото: 24ua-uzgorod.com

В связи с неблагоприятными погодными условиями на вечер вторника объявлен оранжевый уровень опасности.

«Сегодня, 4 июля (вторник), в период с 15 до 21 часа на большей части территории республики ожидаются грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся в ночь на 5 июля (среда). По Минску: сегодня, 4 июля (вторник), в период с 15 до 22 часов по городу ожидаются грозы, при грозе шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с», - сообщили в Гидромете.

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с неблагоприятными погодными условиями на вечер вторника объявлен оранжевый уровень опасности.

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