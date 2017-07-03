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Ливни и шквалистый ветер ожидаются вечером 4 июля
04.07.2017 16:15 — Разное | Ежедневник
фото: 24ua-uzgorod.com
В связи с неблагоприятными погодными условиями на вечер вторника объявлен оранжевый уровень опасности.
«Сегодня, 4 июля (вторник), в период с 15 до 21 часа на большей части территории республики ожидаются грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся в ночь на 5 июля (среда). По Минску: сегодня, 4 июля (вторник), в период с 15 до 22 часов по городу ожидаются грозы, при грозе шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с», - сообщили в Гидромете.
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В связи с неблагоприятными погодными условиями на вечер вторника объявлен оранжевый уровень опасности.
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