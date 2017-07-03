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Наливайко рассказал о грядущих изменениях в «декрет о тунеядцах»
04.07.2017 15:49 — Разное | Ежедневник
фото: Ok.ru
При пересмотре концепции декрета №3 основной акцент будет сделан на трудоустройстве не участвующих в финансировании государственных расходов.
Об этом рассказал министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время онлайн-конференции на сайте
Министр отметил, что по требованию президента декрет №3 концептуально пересматривается. "Основной упор делается на содействии в трудоустройстве тем, кто хочет трудоустроиться, на ресоциализацию людей, ведущих асоциальный образ жизни", - пояснил Сергей Наливайко. При этом руководитель МНС подчеркнул, что "будут предприняты все меры по трудоустройству человека, его вовлечению в нормальный процесс взаимодействия с государством".
Вместе с тем вести речь о конкретных изменениях в декрет №3 можно будет после его принятия, подчеркнул министр.
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При пересмотре концепции декрета №3 основной акцент будет сделан на трудоустройстве не участвующих в финансировании государственных расходов.
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