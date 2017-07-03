Вратарь «Крумкачоў» Антон Амельченко завершает футбольную карьеру из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт клуба.



Антон Амельченко. Фото: krumka.by

— Врачи сказали, что нельзя играть в футбол из-за проблем с коленом, пока не выздоровею, мне ничего делать нельзя. Два месяца уже прохожу процедуры. Я не знаю, надолго ли все затянется. Врачи из Германии сказали делать операцию, потом полгода-год восстанавливаться. Слезы наворачивались, когда позвонили и сообщили. Сейчас, конечно, смирился. Кому-то везет, кому-то так… Другого выбора нет.

В Минске советовался с опытными врачами, сказали, если в футбол играть не буду, то лучше не делать операцию. Просто полечиться, взять паузу — и все. Но в футбол больше не играть. Велосипед и бассейн — все, что мне можно. Такая вот ситуация. Все это грустно и печально, но жизнь продолжается.

Общался с людьми, у которых была похожая проблема, они говорят, если восстановлюсь — бить по мячу еще можно. Лучше вовремя закончить, потому что потом может быть и хуже. Можно делать операцию, долго восстанавливаться, и неизвестно, пойдет ли восстановление как надо. А мне будет 33, не факт, что я кому-то буду нужен уже. Бессмысленно все.

Надеюсь вылечиться и тренировать. У меня есть предложения уже, но надо сначала вылечиться. Учиться надо, в Минск поступать. Если честно, мне бы хотелось работать с молодежью, это даже интереснее, чем в команде высшей лиги. Не в школе какой-нибудь, а с дублем, например. Посмотрим. Прорвемся, — сказал Антон Амельченко.



Антон Амельченко. Фото: krumka.by

Антон Амельченко подписал контракт с «Крумкачамi» в январе и провел за клуб в чемпионате страны 9 матчей, в которых пропустил 14 мячей.

Таким образом, в основном составе «Крумкачоў» сейчас остаются всего два голкипера — 27-летний Евгений Костюкевич, у которого имелись проблемы с сердцем и 29-летний Антон Шунто (брат руководителя клуба Дениса Шунто), в послужном списке которого нет ни одного матча в высшей лиге.