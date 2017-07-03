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Уникальную боевую машину "Терминатор" в Сирии оснастили "мягкой" броней
В Сети появились новые фото российской боевой машины поддержки танков БМПТ «Терминатор»,
На фотографиях видно, что БМПТ получила комплект новой съемной модульной защиты в так называемом «мягком» корпусе, которая должна защитить машины от тандемных боеприпасов. Речь идет о динамической защите «Реликт», которая в два раза повышает стойкость брони к кумулятивным боеприпасам и в 1,2 раза – к кинетическим.
В отличие от экспортной модификации «Терминатора» для Казахстана командирский панорамный прицел поставленных в Сирию БМПТ лишен тепловизора,
Это существенно снижает возможность обнаружение целей в ночное время и в плохих погодных условиях. Экипаж БМПТ состоит из пяти человек, она вооружена четырьмя ракетами «Атака-Т» («Штурм-СМ»), двумя автоматическими 30-мм пушками, 7,62-мм пулеметом и двумя автоматическими 30-мм гранатометами.
На фоне машины сфотографировался командир тоже известной проправительственной палестинской бригады «Лива аль-Кудс» Мухаммад аль-Саид. Сообщается, что машина будет задействована в операции по деблокаде города Дайр-эз-Заур.
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В отличие от экспортной модификации "Терминатора" для Казахстана, командирский панорамный прицел этих БМПТ лишен тепловизора
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