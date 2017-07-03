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Глава дома Романовых высказалась против запрета скандального фильма «Матильда»
04.07.2017 16:29 — Разное | Ежедневник
фото: Svremyadesign.wordpress.com
Глава российского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна огорчена предстоящим выходом на экраны фильма "Матильда", в то же время она считает бессмысленным пытаться запретить этот и другие подобные фильмы.
Об этом заявил
"Глава Российского императорского дома Романовых, Ее Императорское величество государыня великая княгиня Мария Владимировна огорчена тем, что в год 100-летия трагических событий революции 1917 года и в преддверии 100-летия цареубийства планируется выход на экраны фильма, представляющего императора Николая II, императрицу Александру Феодоровну и ряд других исторических деятелей в совершенно искаженном свете, как аморальных и психически неуравновешенных людей", — сказал Закатов.
Он отметил, что трейлеры фильма дают полное представление о том, что история взаимоотношений цесаревича Николая Александровича и балерины Матильды Кшесинской, имевших место в 1892-1894 годах, "использована авторами для беспочвенных фантазий, способных причинить вред в общественном сознании доброму имени святых царственных страстотерпцев и Матильды Феликсовны Кшесинской".
По словам Закатова, из дневников Николая II, из переписки государя с его супругой императрицей Александрой Федоровной, из воспоминаний Матильды Кшесинской и ряда других подлинных и достоверных источников известно, что роман молодого цесаревича Николая Александровича и Матильды Феликсовны завершился в 1894 году, когда было принято решение о заключении брака наследника с принцессой Алисой Гессенской, и своей супруге Николай II никогда не изменял.
В Российском императорском доме считают, что "создатели фильма "Матильда" прекрасно понимали, что он оскорбит чувства православных христиан, почитающих царственных мучеников в лике святых".
С другой стороны, добавил Закатов, великая княгиня Мария Владимировна "убеждена, что запрещать этот и аналогичные фильмы не имеет смысла", поскольку "запреты и даже призывы к ним только создают такой продукции славу "запретного плода" и привлекают к ней внимание, которого она вовсе не заслуживает".
Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграла польская актриса Михалина Ольшанска, Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.
Представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "Матильда" "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Депутат Госдумы Наталья Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину. Позже Поклонская заявила, что получила ответ экспертов и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру.
Депутат рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По ее словам, комиссия заключает, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.
Режиссер фильма Алексей Учитель, в свою очередь, предложил разобраться в ситуации комитету Госдумы по культуре, который возглавляет Станислав Говорухин. По словам режиссера, "тратятся лишние государственные деньги, когда к нам приходят сначала прокуратура, потом казначейство, Счетная палата".
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Глава российского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна огорчена предстоящим выходом на экраны фильма "Матильда", в то же время она считает...
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