Ночью 5 июля закроют движение на участке дороги по проспекту Мира

В Могилеве ночью 5 июля будет запрещено движение транспорта по проспекту Мира от улицы Космонавтов до улицы Тимирязевской. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





Как пояснили в ГАИ, такие меры предусмотрены на период выполнения ремонтных работ на мосту по проспекту Мира через реку Дубровенку. Движение всех видов транспорта будет закрыто с 00.00 до 06.00.

Инспекторы рекомендуют водителям заранее планировать маршрут с учетом этой информации.