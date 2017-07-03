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Ночью 5 июля закроют движение на участке дороги по проспекту Мира

04.07.2017 16:44 — Разное | Tut.by  
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В Могилеве ночью 5 июля будет запрещено движение транспорта по проспекту Мира от улицы Космонавтов до улицы Тимирязевской. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.


Как пояснили в ГАИ, такие меры предусмотрены на период выполнения ремонтных работ на мосту по проспекту Мира через реку Дубровенку. Движение всех видов транспорта будет закрыто с 00.00 до 06.00.

Инспекторы рекомендуют водителям заранее планировать маршрут с учетом этой информации.

 
Теги: Могилев
 
 
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Движение всех видов транспорта будет закрыто с 00.00 до 06.00.

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