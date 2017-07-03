Батура советует Исаченко "не рубить с плеча" и помочь здравоохранению /

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 4 июля, назначил своего помощника по Минской области Анатолия Исаченко председателем Минского областного исполнительного комитета.

Подробнее о новом руководителе региона на радио Sputnik Беларусь рассказал Борис Батура, занимавший пост председателя Минского облисполкома с мая 2010 по ноябрь 2013 года.

"Я его (Исаченко — Sputnik) давно знаю, я пришел в 2000 году в Могилевскую область и, уже на первых порах ознакомившись с областью, по сути дела и повстречался с ним, когда он работал председателем хозяйства. Это было одно из лучших хозяйств в Горецком районе", — рассказал Батура.

Собеседник Sputnik охарактеризовал нового губернатора Минской области как опытного руководителя, который за время работы прошел такие серьезные ступени как председатель хозяйства, зампред исполкома, председатель исполкома, зампред облисполкома.

"Я считаю, что Анатолий Михайлович достоин такой высокой должности, и он справится. Хотя, конечно, Минская область сложная и большая. И вклад Минской области в общую копилку нашей страны очень весом, и здесь надо серьезно работать, чтобы и дальше область интенсивно развивалась", — отметил Батура.

Собеседник Sputnik также поделился некоторыми секретами работы с одним из самых сложных регионов страны. По мнению Бориса Батуры, к решению любого вопроса, который попадает в поле зрения, необходимо подходить взвешенно и "не рубить с плеча".

"Надо подходить взвешенно к решению проблем и больше обращать внимание на южные районы Минской области, где более сложные и погодные условия, и ситуация в целом. Я имею ввиду Любанский, Стародорожский районы, вот им надо внимания уделять побольше. Но я думаю, работая помощником главы государства по Минской области, Анатолий Михайлович достаточно серьезно имел возможность вникнуть в ситуацию", — отметил Батура.

Экс-губернатор также посоветовал обращать внимание на все проблемы области, не только на сельское хозяйство, но и на промышленность, социальную сферу и особенно большое внимание уделить здравоохранению.

"Здесь надо серьезно поработать, чтобы уровень здравоохранения в Минской области поднять на более высокий уровень", — сказал Батура.

Беседу с экс-председателем Минского облисполкома Борисом Васильевичем Батурой слушайте на радио Sputnik Беларусь.